Το ουκρανικό πυροβολικό έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες την ελεγχόμενη από τις φιλορωσικές δυνάμεις πόλη Ντονέτσκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Ντενίς Πουσίλιν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, λίγα λεπτά μετά τη 01:00, ο Πουσίλιν ανέφερε ότι «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν» από την ομοβροντία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον του κέντρου της πόλης.

Εν τω μεταξύ, ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία της ουκρανικής επικράτειας. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στις περιφέρειες Μικολάιβ, Οδησσού και Ντνιπροπετρόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

