Ιράκ: Οπλισμένο drone καταρρίφθηκε κοντά σε βάση με αμερικανούς στρατιώτες

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν σήμερα ένα οπλισμένο drone κοντά στη βάση Αΐν αλ Άσαντ στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές του ιρακινού στρατού.

Η επίθεση εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή καταστροφές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες Κυριακή, ένα άλλο drone καταρρίφθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, όπου επίσης σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

