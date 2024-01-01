Στο μήνυμά του για την έλευση του νέου έτους, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα αφανίσουν τα ρωσικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Το 2024 «ο εχθρός θα αισθανθεί την οργή (των οπλικών συστημάτων) της εγχώριας παραγωγής», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία θα προσθέσει ένα εκατομμύριο drones στο οπλοστάσιό της.

Έπειτα από ακόμη έναν χρόνο πολέμου, «η Ουκρανία έγινε ισχυρότερη», τόνισε. «Πριν από 676 ημέρες, από αυτό ακριβώς σημείο απευθύνθηκα σε εσάς, Ουκρανοί, για να σας πληροφορήσω σχετικά με την έναρξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Δεν γνωρίζαμε τι μας περίμενε. Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα αντέχαμε ούτε για μια εβδομάδα. Λιγοστοί πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε το 2022, πόσο μάλλον ότι θα μέναμε ζωντανοί το 2023. Και σήμερα υποδεχόμαστε το 2024», συνέχισε.

Συνεχάρη τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του και όλους τους Ουκρανούς για το θάρρος και τον ηρωισμό που επέδειξαν. «Αισθάνομαι υπερήφανος για κάθε έναν από εσάς», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η εύλογη κατάληξη της διαδικασίας θα είναι η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα ισχυροποιήσει την Ευρώπη. Μια Ευρώπη «ισχυρή από τη Λισαβόνα μέχρι το Λουχάνσκ», όπως είπε.

Για τις εξαγωγές σιτηρών αφότου η Ρωσία αποχώρησε από την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας, είπε ότι ο νέος διάδρομος που δημιούργησε το Κίεβο απέφερε αποτελέσματα, αφού μέχρι σήμερα «13 εκατομμύρια τόνοι ουκρανικών σιτηρών» μεταφέρθηκαν μέσω αυτού σε ξένες αγορές.

Χωρίς να κάνει αναφορά στις ισορροπίες στην πρώτη γραμμή του μετώπου και στα πενιχρά αποτελέσματα της ουκρανικής αντεπίθεσης που ξεκίνησε το καλοκαίρι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «διπλωματικές νίκες» τη χρονιά που πέρασε, κάνοντας ειδική μνεία στην «ειρηνευτική φόρμουλα» του Κιέβου, την οποία υποστηρίζουν ήδη «80 χώρες» του κόσμου.

Ευχαρίστησε τους συμμάχους που προσέφεραν στρατιωτική βοήθεια στην πατρίδα του, υπενθυμίζοντας ότι ουκρανοί πιλότοι εκπαιδεύονται στα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που «σύντομα θα τα δούμε στους ουρανούς μας».

«Φέτος, ο εχθρός θα συνειδητοποιήσει… ότι δεν έχει θέση εδώ!», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

