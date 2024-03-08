Ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο ήταν μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από πυραυλική επίθεση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για νεκρούς και τραυματίες από το συγκεκριμένο πλήγμα.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ξανά το Σούμι. Υπάρχουν τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «η Ρωσία θα λογοδοτήσει» για τα εγκλήματά της.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν νωρίτερα ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σημερινή πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

