Ο Κάρνεϊ στην Ουάσινγκτον ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Τραμπ - Τι μπορεί να περιμένει ο Καναδός από την επίσκεψή του

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ μετέβη στην Ουάσινγκτον για την πρώτη του προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τις εκλογές στον Καναδά. Η επίσκεψη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, με ζητήματα υψηλού διακυβεύματος στην ημερήσια διάταξη.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τον πολύμηνο εμπορικό πόλεμο που έχει διαταράξει τις σχέσεις των χωρών τους και έχει πλήξει τις οικονομίες τους, προκαλώντας αβεβαιότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» για το γιατί «θέλει να με δει» ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ενόψει της σημερινής συνάντησης.

«Υποθέτω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία. Όλοι θέλουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όπου αναμένεται να φιλοξενήσει τον Κάρνεϊ, ο οποίος λίγο αργότερα χαιρέτισε τις κάμερες καθώς επιβιβαζόταν σε αεροπλάνο από την Οτάβα στην Ουάσινγκτον.

I’ve arrived in Washington, D.C. ahead of meetings with President Trump tomorrow.



Canada and the United States are strongest when we work together — and that work starts now. pic.twitter.com/24y3EQVDXc — Mark Carney (@MarkJCarney) May 5, 2025

Πηγές αναφέρουν ότι η υπουργός Εξωτερικών Μελάνι Τζολί, ο υπουργός Διεθνούς Εμπορίου και Διακυβερνητικών Υποθέσεων Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ και ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Ο Κάρνεϊ έχει χαρακτηρίσει τη σχέση του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες «άμεση» προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Ο εμπορικός πόλεμος των δύο χωρών έχει επηρεάσει αγαθά αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει κλονίσει βιομηχανίες που λειτουργούν εκατέρωθεν των συνόρων.

Ο Τραμπ έχει επίσης γίνει πρωτοσέλιδο επειδή αμφισβητεί κάτι πολύ πιο θεμελιώδες - την καναδική κυριαρχία - υπονοώντας επανειλημμένα ότι ο Καναδάς θα έπρεπε να γίνει η «η 51η πολιτεία των ΗΠΑ».

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά τις εκλογές, ο Κάρνεϊ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η σχέση των δύο χωρών έχει αλλάξει ριζικά.

«Η εποχή της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ τέλειωσε, καθώς η γειτονική χώρα δεν είναι πλέον αξιόπιστος εταίρος», είχε δηλώσει. «Η παλιά σχέση που είχαμε με τις ΗΠΑ, βασισμένη στην ολοένα βαθύτερη ολοκλήρωση των οικονομιών μας και τη στενή συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, τέλειωσε».

Μια συνάντηση που αναμενόταν από καιρό

Στα τέλη Μαρτίου, λίγο μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ο Κάρνεϊ και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν μετά τις καναδικές βουλευτικές εκλογές, στην πρώτη επικοινωνία τους μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Καναδού πρωθυπουργού, μέσα σε ένα πλαίσιο κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των άλλοτε παραδοσιακά ακλόνητων συμμάχων.

Την Παρασκευή, ο Κάρνεϊ περιέγραψε το επίκεντρο αυτής της πολυαναμενόμενης συνάντησης: «Θα επικεντρωθούμε τόσο στις άμεσες εμπορικές πιέσεις όσο και στην ευρύτερη μελλοντική οικονομική και ασφαλιστική σχέση μεταξύ των δύο κυρίαρχων εθνών μας».

Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να ξεκινήσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες του εμπορίου της Βόρειας Αμερικής στο εγγύς μέλλον.

Η Συμφωνία Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού, γνωστή ως συμφωνία CUSMA, η οποία συνήφθη κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, καθορίζει το εμπόριο μεταξύ των τριών εθνών.

Ο εμπορικός πόλεμος συνεχίζεται

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς 25% σε όλα τα αγαθά και 10% στην ενέργεια και το κάλιο που δεν καλύπτονται από την CUSMA. Υπάρχει ένας ακόμη φόρος 25% στον καναδικό χάλυβα και το αλουμίνιο και 25% στα αυτοκίνητα που δεν προστατεύονται από τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης μια προσωρινή έκπτωση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που κατασκευάζουν τα αυτοκίνητά τους στις ΗΠΑ για να μετριάσει το πλήγμα των δασμών του.

Σε απάντηση, ο Καναδάς εφάρμοσε τους δικούς του δασμούς στα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με την CUSMA και επέβαλε φόρους σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, χυμούς, οινοπνευματώδη ποτά, ένδυση, καλλυντικά και άλλα.

Οι επιπτώσεις των δασμών είναι ευρείες. Οι διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς οδήγησαν σε ασταθείς συναλλαγές τις ημέρες μετά την ανακοίνωση των τελών, γεγονός που επηρέασε τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν προσωρινές απολύσεις και σταμάτησαν την παραγωγή στα εργοστάσιά τους.

Λούτνικ: «Περίπλοκη» η συμφωνία με τον Καναδά

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα ότι η σύναψη συμφωνίας με τον Καναδά είναι «πραγματικά περίπλοκη».

«Ο Καναδάς ουσιαστικά τρέφεται από εμάς εδώ και δεκαετίες, σωστά; Έχουν το σοσιαλιστικό τους καθεστώς και αυτό ουσιαστικά τρέφεται από την Αμερική», είπε ο Λάτνικ, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι κάτι που επικαλείται συνέχεια ο πρόεδρος».

Ο Λάτνικ, μαζί με άλλα υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, θα παραστούν στη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κάρνεϊ.

«Νομίζω ότι θα είναι μια συναρπαστική συνάντηση. Χαίρομαι που θα είμαι εκεί και θα ακούω... Απλώς δεν βλέπω πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν η συμφωνία CUSMA κινδυνεύει, ο Λούτνικ είπε «προς το παρόν είναι εντάξει», αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια «επανεξέταση».

Οι δασμοί στις ταινίες

Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές για δασμούς την Κυριακή κατά της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτός ΗΠΑ, υποσχόμενος να επιβάλει δασμούς 100% σε ταινίες ξένης παραγωγής ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «απειλή για την εθνική ασφάλεια».

«Άλλες χώρες προσφέρουν κάθε είδους κίνητρα για να απομακρύνουν τους κινηματογραφιστές και τα στούντιο μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Χόλιγουντ, και πολλές άλλες περιοχές εντός των ΗΠΑ, καταστρέφονται», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Η κινηματογραφική βιομηχανία του Καναδά είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ και υπάρχουν διάφορα οικονομικά κίνητρα διαθέσιμα στους κινηματογραφιστές για να φέρουν την επιχείρησή τους στον Καναδά. Το Τορόντο και το Βανκούβερ είναι κεντρικά σημεία για τα αμερικανικά στούντιο που αναζητούν άλλες περιοχές για να γυρίσουν ταινίες. Επιτυχημένες ταινίες όπως «The Shape of Water», «Suicide Squad» και «Shazam», γυρίστηκαν στο Τορόντο.

Εάν επιβαλλόταν ένας τέτοιος φόρος, δεν είναι σαφές πώς θα επηρεάζονταν αυτές οι παραγωγές, δεδομένου ότι πολλές από τις εταιρείες παραγωγής εδρεύουν στις ΗΠΑ.

«Δεν είναι πραγματικά ξένες ταινίες. Είναι αμερικανικές ταινίες», δήλωσε σχετικά η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, στο CP24.

Καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια νέα οικονομική και ασφαλιστική εταιρική σχέση, πολύ καλό σημάδι αποτελεί το γεγονός ότι η συνάντηση γίνεται τόσο γρήγορα μετά τις εκλογές, εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές. Παρόλα αυτά τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν και να λυθούν είναι μεγάλα και περίπλοκα, και πολύ σπάνια ακόμη και οι καλύτεροι διαπραγματευτές είναι σε θέση να το κάνουν αυτό σε μια πρώτη συνάντηση.

Ο Κάρνεϊ προετοιμάζεται για μια συνάντηση υψηλών προσδοκιών, αλλά είναι σημαντικό για τον Καναδό πρωθυπουργό να διατηρεί χαμηλές προσδοκίες. Η συνάντηση της Τρίτης θα θέσει τα θεμέλια για μελλοντικές συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τον Καναδά τον επόμενο μήνα για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Αλμπέρτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.