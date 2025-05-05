Δασμούς 100% στις κινηματογραφικές ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ ανήγγειλε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως «αρχίζει αμέσως διαδικασία επιβολής τελωνειακών δασμών 100%» στις κινηματογραφικές ταινίες που διανέμονται σε αμερικανικές αίθουσες κι έχουν παραχθεί στο εξωτερικό.

«Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία πεθαίνει πολύ γρήγορα (...) το Χόλιγουντ και πολλές άλλες περιοχές στις ΗΠΑ καταστρέφονται» υποστήριξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

«Άλλες χώρες προσφέρουν κάθε είδους κίνητρα για να προσελκύουν κινηματογραφιστές μας και εταιρείες παραγωγής μας μακριά από τις ΗΠΑ», ανέφερε. Κατ’ αυτόν, πρόκειται για «συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς άλλων χωρών» που αποτελεί «απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος έχει διατάξει να διενεργηθούν πολλές και διάφορες έρευνες για τις «συνέπειες στην εθνική ασφάλεια» εισαγωγών κάθε λογής, από τους ημιαγωγούς ως τις σπάνιες γαίες.

Κάθε έρευνα αυτής της φύσης είναι το πρώτο βήμα που απαιτείται ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να μπορεί να προχωρήσει κατόπιν στην υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων με τα οποία επιβάλλονται δασμοί σε εισαγόμενα προϊόντα με το σκεπτικό ότι η ποσότητά τους που εισέρχεται στη χώρα απειλεί αντίστοιχους αμερικανικούς τομείς δραστηριότητας κι άρα την «εθνική ασφάλεια».

Δεν έδωσε πάντως καμιά λεπτομέρεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις επιβολής επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αποτελεί νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου τον οποίο έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον στην πράξη όλων των εταίρων της χώρας του.

Η Κίνα, η οποία βρίσκεται ιδιαίτερα στο στόχαστρο των βελών του προέδρου Τραμπ στο πεδίο αυτό, ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου πως θα μειώσει, «μετρημένα», τον αριθμό των αμερικανικών ταινιών που διανέμονται στις αίθουσες στην επικράτειά της, στο πλαίσιο της αντίδρασής της για την επιβολή αμερικανικών τιμωρητικών δασμών -συχνά απαγορευτικών- σε προϊόντα της εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά.

Το Πεκίνο ήδη περιορίζει, χρησιμοποιώντας σύστημα ποσοστώσεων, τον αριθμό των ξένων ταινιών οι οποίες διανέμονται στις κινηματογραφικές αίθουσες στην κινεζική επικράτεια. Ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση της πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά της Κίνας -τη δεύτερη παγκοσμίως, πίσω μόνο από αυτή των ΗΠΑ, από την άποψη του τζίρου- θα έπληττε σκληρά τα έσοδα χολιγουντιανών στούντιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.