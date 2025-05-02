Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν θα γίνει ποτέ πολιτεία των ΗΠΑ - Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα ξεκινήσει «τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό της καναδικής οικονομίας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Δευτέρας.

«Θα βιώσουμε μια απίστευτα συναρπαστική περίοδο, καθώς θα παίρνουμε στα χέρια μας την οικονομική μοίρα μας για να δημιουργήσουμε τη νέα καναδέζικη οικονομία», είπε.

Ο Κάρνεϊ επιβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον την επόμενη Τρίτη για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του είχε κατηγορήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι προσπαθεί να διαλύσει τον Καναδά.

Ο Τραμπ, που έχει μιλήσει πολλές φορές για «προσάρτηση» του Καναδά, επέβαλε δασμούς σε ορισμένα καναδικά προϊόντα. Ο Κάρνεϊ από την πλευρά του χαρακτήρισε «προδοσία» τις αμερικανικές ενέργειες και υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει συνομιλίες για να σφυρηλατήσει νέους αμυντικούς δεσμούς.

«Η παλιά μας σχέση, που βασιζόταν στη σταθερά εντεινόμενη ενσωμάτωση, έχει τελειώσει. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα συνεργαστούν τα έθνη μας στο μέλλον και προς τα πού θα κινηθούμε εμείς στον Καναδά», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κάρνεϊ, πρώην κεντρικός τραπεζίτης του Καναδά και της Βρετανίας, είπε επίσης ότι η εμπειρία που έχει στη διαχείριση κρίσεων σημαίνει ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Το Φιλελεύθερο κόμμα, που μέχρι και τον Ιανουάριο ερχόταν δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, ανέκαμψε θεαματικά το τελευταίο διάστημα και κέρδισε τις εκλογές.

Ο Κάρνεϊ είπε επίσης ότι ο Καναδάς πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, στις οποίες κατευθύνεται το 75% των εξαγωγών της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

