Ο Mark Carney μόλις απάντησε στους δασμούς αυτοκινήτων των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε χτες ο Ντόναλντ Τράμπ, με τις δικές του εισφορές, σύμφωνα με το skynews.

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του απαντά στους δασμούς αυτοκινήτων των ΗΠΑ με εισφορές 25% σε όλα τα οχήματα που εισάγονται από τις ΗΠΑ που δεν συμμορφώνονται με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής, γνωστή ως CUSMA.

Ο Carney είπε, επίσης, ότι οι νέοι δασμοί δεν θα ισχύουν για ανταλλακτικά αυτοκινήτων και δεν θα επηρεάσουν τα οχήματα από το Μεξικό.

«Κάθε δολάριο που συγκεντρώνεται - περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια (πριν από την ύφεση) - από αυτούς τους δασμούς θα πηγαίνει απευθείας στους εργαζομένους μας στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις εταιρείες που επηρεάζονται από αυτούς τους δασμούς», είπε ο Carney.

Προσθέτει ότι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς είχαν προηγουμένως μια στενή σχέση, αλλά αυτό έχει πλέον τελειώσει.

«Είναι μια τραγωδία», λέει. «Αυτή είναι και η νέα πραγματικότητα».

«Δεδομένης της πιθανής ζημιάς στους δικούς της ανθρώπους, η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει τελικά να αλλάξει πορεία. Αλλά δεν θέλω να δώσω ψεύτικες ελπίδες», είπε ο Carney, προσθέτοντας ότι μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να αλλάξουν προσέγγιση οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Καναδάς απέφυγε τους πρόσθετους δασμούς κατά τη χθεσινή ανακοίνωση του Τραμπ.

Ωστόσο, υπάρχει μερικώς επιβληθείς γενικός δασμός 25% στις καναδικές εισαγωγές, παγκόσμιος φόρος 25% στον χάλυβα και το αλουμίνιο και ένας παγκόσμιος δασμός για τα αυτοκίνητα που τέθηκε σε ισχύ σήμερα.

Πηγή: skai.gr

