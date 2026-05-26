Σκληρή επίθεση στα αμερικανικά ΜΜΕ εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αρνητική τους στάση όσον αφορά την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

«Οι Δουμακράτες (σ.σ έχει γράψει λάθος το όνομα) και τα ΜΜΕ έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους. Έχουν ΤΡΕΛΑΘΕΙ εντελώς!!!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ



«Αν το Ιράν παραδοθεί, παραδεχτεί ότι το Ναυτικό του δεν υπάρχει πια και αναπαύεται στον βυθό της θάλασσας, και η Πολεμική του Αεροπορία δεν είναι πλέον κοντά μας, και αν ολόκληρος ο Στρατός του φύγει από την Τεχεράνη, με τα όπλα πεταμένα και τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας ο καθένας «Παραδίνομαι, παραδίδομαι» ενώ κυματίζει άγρια την αντιπροσωπευτική Λευκή Σημαία, και αν όλη η εναπομείνασα Ηγεσία του υπογράψει όλα τα απαραίτητα «Έγγραφα Παράδοσης», και παραδεχτεί την ήττα του απέναντι στη μεγάλη δύναμη και ισχύ των υπέροχων ΗΠΑ, οι αποτυχημένοι New York Times, η China Street Journal (WSJ!), το διεφθαρμένο και τώρα μη επίκαιρο CNN, και όλα τα άλλα μέλη των Fake News Media, θα γράψουν τίτλους ότι το Ιράν είχε μια Αριστουργηματική και Λαμπρή Νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν ήταν καν κοντά. Οι Δουμακράτες (σ.σ έχει γράψει λάθος το όνομα) και τα ΜΜΕ έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους. Έχουν ΤΡΕΛΑΘΕΙ εντελώς!!!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.