Στροφή... 180 μοιρών φέρεται πραγματοποιεί μέσα σε λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τους δασμούς 50% στον Καναδά για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, τους οποίους ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα.

Σε νέα δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «θα σας ενημερώσω αν θα ισχύσουν οι δασμοί», προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση, καθώς το τοπίο αλλάζει κάθε λίγες ώρες, επηρεάζοντας αγορές και κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο κυβερνήτης του Οντάριο, στον Καναδά, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς τις ΗΠΑ.

Τα αμέσως επόμενο λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «σέβομαι την απόφαση του κυβερνήτη του Οντάριο» να αποσύρει τους δασμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα και δήλωσε ότι «θα ενημερώσω αν θα ισχύσουν οι δασμοί προς τον Καναδά», αναφερόμενος στο 50% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, από τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου, θα ισχύσουν οι δασμοί του 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο, χωρίς εξαιρέσεις ή απαλλαγές, τόσο για τον Καναδά, όσο και για όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

