Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη εκτενείς επιδρομές με drones στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τη Μόσχα, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αναγκάζοντας τις αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία περίπου 10 από τα κυριότερα αεροδρόμιά της, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Η νέα επιδρομή έρχεται τρεις ημέρες πριν από τις τελετές μνήμης την Παρασκευή για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20ξένων ηγετών.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 19 drones, που κατευθύνονταν στην πόλη από διάφορες κατευθύνσεις, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Διευκρίνισε πως συντρίμμια κατέπεσαν ιδίως σε λεωφόρο νότια της Μόσχας, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα ως αυτό το στάδιο.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό που δείχνει πολυκατοικία μαυρισμένη από τους καπνούς πυρκαγιάς και ραγισμένη βιτρίνα καταστήματος.

Κατά προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπήρξαν «σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί» στις τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια, σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην πρωτεύουσα.

Τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα, τα Σερεμέτιεβα, Νταμαντιένταβα, Βνούκαβα και Ζουκόφσκι, χρειάστηκε να αναστείλουν για ώρες τη λειτουργία τους τη νύχτα, κάποια κλείνοντας εντελώς τους διαδρόμους, με απόφαση της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Ομοίως, πολλά άλλα ρωσικά αεροδρόμια, ειδικά σε μεγάλες πόλεις που βρέχονται από τον Βόλγα — Νίζνι Νόβγκραντ, Σαμάρα, Σαράταφ, Βολγκαγκράντ - ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Οι περιφερειάρχες στις νότιες ρωσικές περιφέρειες Βαρόνεζ και Πιένζα ανακοίνωσαν πως αναχαιτίστηκαν αντίστοιχα 18 και 10 ουκρανικά drones χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Στην παραμεθόρια περιφέρεια Κουρσκ, όπου από χθες η Ουκρανία αντεπιτίθεται, επιδρομή τραυμάτισε δυο εφήβους 14 και 17 ετών και προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Αλεξάντρ Χινστάιν.

Χθες σε πλήγματα drones που αντάλλαξαν οι ουκρανικές και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώθηκε πως σκοτώθηκαν συνολικά έξι άμαχοι, τρεις στη Ρωσία (στην περιφέρεια Κουρσκ), ισάριθμοι στην Ουκρανία (στις περιφέρειες Σούμι και Ντονέτσκ).

