Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε σήμερα μια εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν μετά τις καναδικές βουλευτικές εκλογές, στην πρώτη επικοινωνία τους μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Καναδού πρωθυπουργού, μέσα σε ένα πλαίσιο όλο και κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των άλλοτε παραδοσιακά ακλόνητων συμμάχων.

«Ήταν μια εξαιρετικά εποικοδομητική επικοινωνία, συμφωνούμε σε πολλά πράγματα και θα συναντηθούμε αμέσως μετά τις επερχόμενες εκλογές στον Καναδά για να εργαστούμε σε ζητήματα Πολιτικής, Επιχειρήσεων και όλων των άλλων ζητημάτων», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Αυτή η συνεργασία «θα καταλήξει να είναι εξαιρετική τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τον Καναδά», πρόσθεσε, σε μια αλλαγή τόνου του Ρεπουμπλικάνου και σε μια κατά τα φαινόμενα αλλαγή κλίματος στις τεταμένες σχέσεις των άλλοτε παραδοσιακών συμμάχων.

Ο Κάρνεϊ και το γραφείο του δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα ανακοίνωσή τους για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται μια μέρα μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Καναδά που είπε ότι η εποχή της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ «τέλειωσε», καθώς η γειτονική χώρα δεν είναι πλέον «αξιόπιστος εταίρος». «Η παλιά σχέση που είχαμε με τις ΗΠΑ, βασισμένη στην ολοένα βαθύτερη ολοκλήρωση των οικονομιών μας και τη στενή συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, τέλειωσε», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προχθές Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στα εισαγόμενα οχήματα. Το μέτρο προστέθηκε στους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται από την κυβέρνησή του στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Οι δυο άνδρες δεν είχαν συνομιλήσει αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός ο Κάρνεϊ, αντικαθιστώντας τον Τζάστιν Τριντό, τη 14η Μαρτίου.

Ο Καναδάς βρίσκεται στη δίνη μιας άνευ προηγουμένου κρίσης από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο εναντίον του και έχει επανειλημμένα διατυπώσει την επιθυμία να μετατρέψει τον Καναδά σε «51η πολιτεία των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

