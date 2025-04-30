Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο νικητής των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο «εντός της επόμενης εβδομάδας ή νωρίτερα» και ότι επιδιώκει να συνάψει μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ είπε ότι συνεχάρη τον Κάρνεϊ για τη νίκη του στις εκλογές χθες, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με πρωτοβουλία του Καναδού πρωθυπουργού.

«Του μίλησα χθες, ήταν πολύ συμπαθητικός και τον συνεχάρην» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του.

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά έχουν ψυχρανθεί, λόγω της επαναλαμβανόμενης απειλής του Τραμπ να προσαρτήσει τον βόρειο γείτονά του. Εξάλλου, η απειλή εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με τον Καναδά ήταν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας των βουλευτικών εκλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.