Του Βαγγέλη Δουράκη

Τις «τελευταίες πινελιές» σε πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει ένα νέο πακέτο στήριξης σε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και εκείνους που νοικιάζουν σπίτια, βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το εν λόγω πολυνομοσχέδιο υπολογίζεται πως θα κατατεθεί μέσα στον Ιούνιο στη Βουλή, προκειμένου ως το τέλος του ερχόμενου μήνα να χορηγηθεί και η πρώτη από τις ενισχύσεις που προβλέπονται σε αυτό. «Διπλό» θα είναι το κέρδος για τους απόμαχους της εργασίας.

Βάσει των σχεδιασμών, πέρα από τη «διπλή» ενίσχυση σε συνταξιούχους, θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου, ενώ έκτακτο επίδομα θα χορηγηθεί, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, στις οικογένειες με παιδιά. Προβλέψεις υπάρχουν και για αποπληρωμή χρεών σε έως 72 δόσεις όπως και για άρση των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Διπλό κέρδος» για συνταξιούχους με τα νέα μέτρα

Ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ - που έχει θεσπιστεί σε μόνιμη βάση - αυξάνεται στα 300 ευρώ από τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Όμως και ο αριθμός των δικαιούχων θα διευρυνθεί, δεδομένου ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ σήμερα) εφόσον είναι άγαμοι και έως 35.000 ευρώ (από 26.000) αν είναι έγγαμοι/μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ σήμερα) εάν είναι άγαμοι και τις 400.000 ευρώ (από 300.000) αν είναι έγγαμοι.

Το ποσό των 300 ευρώ θα λάβουν αυτόν τον Νοέμβρη και όσοι είναι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών.

Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε ποιες οικογένειες θα καταβληθεί έκτακτο επίδομα 150€

Κοντά στις 24 Ιουνίου αναμένεται να πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς χιλιάδων οικογενειών με παιδιά -δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση- και το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ το οποίο επίσης θα περιλαμβάνει στο υπό κατάρτιση πολυνομοσχέδιο. Το σχετικό ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 900 ευρώ για κάποιες οικογένειες.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια:

 Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ.

 Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ).

 Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ.

 Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ).

Τι ποσά θα καταβληθούν όμως σε κάθε οικογένεια;

 Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

 Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, ορίζεται στα 50.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί:

 Άγαμος με τέσσερα παιδιά (54.000 ευρώ), 600 ευρώ

 Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (55.000 ευρώ), 600 ευρώ

 Άγαμος με πέντε παιδιά (59.000 ευρώ), 750 ευρώ

 Έγγαμος με πέντε παιδιά (60.000 ευρώ), 750 ευρώ.

 Άγαμος με έξι παιδιά (64.000 ευρώ), 900 ευρώ.

 Έγγαμος με έξι παιδιά (65.000 ευρώ), 900 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Προσοχή! Υπάρχει πλαφόν στα 900 ευρώ για κάθε οικογένεια. Είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει μια οικογένεια ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τέκνων.

Τι αλλάζει για τους δικαιούχους της «επιστροφής ενοικίου»

Αλλάζει όμως και η περίμετρος των δικαιούχων της περιβόητης «επιστροφής ενοικίου» η οποία διευρύνεται, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα:

- Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ σήμερα).

- Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ) για κάθε τέκνο.

- Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ σήμερα), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.

Ρυθμίσεις για χρέη σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Στο υπό κατάρτιση πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν όσους έχουν χρέη σε Εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

 Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

 Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε έως 72 δόσεις. Αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτές θα μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό νέων οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα

 Άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.



