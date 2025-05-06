Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι «θορυβημένος» όσον αφορά τις πληροφορίες για την πρώτη επίθεση των παραστρατιωτικών εναντίον της πόλης Πορτ Σουδάν, της προσωρινής έδρας της σουδανικής κυβέρνησης, θεωρεί το γεγονός «ανησυχητική εξέλιξη», δήλωσε χθες Δευτέρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπός του.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «είναι θορυβημένος για τις πρόσφατες πληροφορίες που κάνουν λόγο για επιδρομές drones εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών κοντά στο αεροδρόμιο του Πορτ Σουδάν, που φέρονται να διεξήχθησαν από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» (ΔΤΥ, οι παραστρατιωτικοί σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τα μέσα Απριλίου του 2023), δήλωσε στον Τύπο ο Φαρχάν Χακ.

«Αυτή η επίθεση στο Πορτ Σουδάν είναι ανησυχητική εξέλιξη, που απειλεί την προστασία των αμάχων και των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων σε περιοχή που ως τώρα είχε μείνει αλώβητη από τον καταστροφικό πόλεμο σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Χακ.

Μοιάζει να πρόκειται για την πιο πρόσφατη ενέργεια στη «σειρά επιχειρήσεων στρατιωτικών αντιποίνων των ΔΤΥ και των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, που βάζουν στο στόχαστρο αεροδρόμια» σε εδάφη ελεγχόμενα από την άλλη πλευρά, σημείωσε.

Η επιδρομή με drones των ΔΤΥ στο Πορτ Σουδάν, προσωρινή έδρα της κυβέρνησης, ήταν η πρώτη του είδους τα δυο χρόνια του πολέμου που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Ο ανελέητος πόλεμος οφείλεται στη σύγκρουση για την εξουσία δυο στρατηγών, του επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και ως το ξέσπασμα της σύρραξης δεξιού χεριού του, του επικεφαλής των ΔΤΥ Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Το Πορτ Σουδάν έχει μετατραπεί σε κόμβο για τον συντονισμό της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα, την τρίτη μεγαλύτερη της Αφρικής, πάντως η επιδρομή της Κυριακής «δεν είχε άμεσο αντίκτυπο» στις δραστηριότητες των υπηρεσιών του ΟΗΕ εκεί, είπε ο Φαρχάν Χακ, πέρα από το ότι πτήσεις του οργανισμού προς και από το αεροδρόμιο της ανεστάλησαν «προσωρινά».

Ο εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε στην πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε νέα επιδρομή drones των ΔΤΥ, ούτε στις δυνητικές συνέπειές της.

Πηγή: skai.gr

