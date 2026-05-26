ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) επίσημα και στο Facebook... O Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τη φωτογραφία εξωφύλλου στα κοινωνικά δίκτυα σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας και τη νέα εποχή στην ελληνική πολιτική σκηνή όπως την παρουσίασε στο Θησείο. Προηγουμένως, ο κ. Τσίπρας είχε αναρτήσει στο Facebook το βίντεο με την εκδήλωση και την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά ΕΔΩ.

Μιλώντας με φόντο την Ακρόπολη ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση την αδράνεια και την αποχή το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει. Γεννιέται μια νέα δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή πολιτικής.

«Σήμερα και οι κατακτήσεις του χθες περιορίζονται και αμφισβητούνται σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι γίνονται ολοένα πιο μόνο αδύναμοι να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη "να βρεθούμε ξανά εις το εμείς"».

«Τα δυο παλιά κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Ξεπερνούν το 1 δισεκ. Τα χρέη και των δύο κομμάτων».

«Το ταξίδι που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να αλλάξει την πραγματικότητα, όχι να την περιγράψει. Η ιδρυτική μας διακήρυξη είναι η δική μας πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα, την επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και προς έναν νέο πατριωτισμό».

Εκατοντάδες εθελοντές είχαν κινητοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες για την εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Πηγή: skai.gr

