Νέα έκρηξη αναφέρθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Πορτ Σουδάν, προσωρινή έδρα της σουδανικής κυβέρνησης, καθώς εξαπλώθηκε πυρκαγιά που προκλήθηκε νωρίτερα εξαιτίας επιδρομής drone των παραστρατιωτικών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Η έκρηξη απόψε οφειλόταν στην ανάφλεξη μιας από τις δεξαμενές, που προκλήθηκε από την εξάπλωση της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, πιο συγκεκριμένα την αποστολή πυροσβεστικού αεροσκάφους.

Επιτόπου, ανταποκριτής του AFP μετέδωσε πως «όλος» ο ορίζοντας βάφτηκε «κόκκινος» όταν έγινε η νέα έκρηξη.

Η κυριότερη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων του Σουδάν πήρε φωτιά το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, έπειτα από επιδρομή drone των παραστρατιωτικών, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023.

🇨🇳 Earlier this month, the Rapid Support Forces (RSF) reportedly deployed China-made Sunflower-200 loitering munitions, supplied by the UAE, in an attack on Port Sudan Airport.



Developed by China’s Poly Technologies, the Sunflower-200 closely resembles the Iranian Shahed-136 in… pic.twitter.com/br36r7rKMJ — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) May 5, 2025

Ο ανελέητος πόλεμος οφείλεται στη σύγκρουση δυο στρατηγών, του επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και ως το ξέσπασμα της σύρραξης δεξιού χεριού του, του επικεφαλής των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Νωρίτερα, το υπουργείο Ενέργειας καταδίκασε σε ανακοίνωσή του την «τρομοκρατική επίθεση» με στόχο «τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της περιοχής» του ανατολικού Σουδάν, εκφράζοντας ανησυχία για «πιθανή καταστροφή».

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μετά την επιδρομή που αποδόθηκε από το υπουργείο «στην παραστρατιωτική οργάνωση», στις ΔΤΥ.

🚨 A massive fire erupted at Sudan’s largest fuel depot in Port Sudan after an alleged terrorist attack, officials said



⚠️ The blaze began in a kerosene tank and spread to other containers



🔻 No casualties reported yet as firefighting efforts continue pic.twitter.com/IsudXrRxJf — Anadolu English (@anadoluagency) May 5, 2025

Προχθές Κυριακή, οι παραστρατιωτικοί εξαπέλυσαν, για πρώτη φορά, επιδρομή με drone στο αεροδρόμιο της Πορτ Σουδάν, προκαλώντας προσωρινή αναστολή των πτήσεων.

Χθες, ανταποκριτές του AFP παρατηρούσαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται για ώρες στον ουρανό της πόλης, λιμανιού στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαπλωνόταν σε δεξαμενές.

Οι ΔΤΥ, που έχουν χάσει πολλές θέσεις τους τελευταίους μήνες, χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο drones για να πλήττουν τις ΣΕΔ του στρατηγού αλ Μπουρχάν σε μεγάλο βάθος πίσω από τις γραμμές των μετώπων.

Στην πρώτη φάση της ένοπλης σύρραξης, ο στρατός, που ουσιαστικά διώχτηκε από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της κυβέρνησης του Πορτ Σουδάν, όπου μετεγκαταστάθηκαν επίσης υπηρεσίες του ΟΗΕ και εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένοι. Στα τέλη του Μαρτίου, ο στρατός διαβεβαίωσε πως ανακατέλαβε πλήρως την πρωτεύουσα Χαρτούμ, εκκαθαρίζοντάς τη από τους παραστρατιωτικούς.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους και βύθισε τομείς της χώρας σε λιμό, προκαλώντας αυτήν που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη «χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο» το τρέχον διάστημα.

