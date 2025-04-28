Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα τη βούλησή του περί προσάρτησης του Καναδά, ανήμερα των βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται στη βόρεια γείτονα των ΗΠΑ όπου οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τον νέο τους ηγέτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπαινίσσεται ότι θα έπρεπε να είναι εκείνος.

«Καλή τύχη στον σπουδαίο λαό του Καναδά», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, καλώντας τους Καναδούς να εκλέξουν «τον άνδρα που έχει τη δύναμη και τη σοφία» να «μειώσει στο μισό τους φόρους», στην περίπτωση που ο Καναδάς γινόταν «η 51η πολιτεία των ΗΠΑ».

«Θετικά πράγματα χωρίς κανένα αρνητικό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

