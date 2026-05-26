Αλέξης Τσίπρας: Η στιγμή που ανακοινώνει το νέο του κόμμα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» - Δείτε βίντεο

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του κόμματος, που παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση στην πλατεία του Θησείου.

Το όνομα παρουσιάστηκε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μετά την προβολή ενός βίντεο υπό τους ήχους της σύνθεσης ειδικά για την εκδήλωση, του Σταμάτη Κραουνάκη.

Με φόντο την Ακρόπολη ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα και την Ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του με επτά δεσμεύσεις. «Στο ραντεβού με την Ιστορία είμαστε πολλοί», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του. «Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφυκτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία».

Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τον Αλέξη Τσίπρα με σύνθημα "Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά" και "νάτος νάτος ο πρωθυπουργός".

Δείτε τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το όνομα του νέου του κόμματος:

Πηγή: skai.gr

