«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες» σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του νέου κόμματος (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ)

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις "ακάλυπτες" υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» τόνιζαν.

Μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που έδωσαν το «παρών» στην ανοιχτή εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του νέου φορέα και των πολιτικών που θα ακολουθήσει τόσο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όσο και απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του.

Εν μέσω συνθημάτων για πολιτική αλλαγή, ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «κάστα».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ληστεία» την υψηλή φορολογία, κάνοντας λόγο για «θλιβερή κατάσταση». Από την κριτική του δεν εξαιρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χαρακτήρισε «παλιό κόμμα» και το τοποθέτησε στο ίδιο «κάδρο» με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε τη λέξη πατριωτισμό, ως βασική αξία του νέου αυτού εγχειρήματος και «σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίες θα αποτελέσουν τον σκελετό του νέου εγχειρήματος

Πηγή: skai.gr

