Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της χώρας, Τιφλίδα, για να γιορτάσουν το γεγονός ότι χορηγήθηκε στη χώρα το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυματίζοντας σημαίες της Γεωργίας και της ΕΕ, τα πλήθη ζητωκραύγασαν για την απόφαση καθώς πλημμύρισαν την κεντρική Πλατεία Ελευθερίας της Τιφλίδας το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

✊🇬🇪🇪🇺 #Georgia has been granted the candidate status!



The candidate status is the merit of the Georgian people and the activity of the civil society.#Europeanunion #Georgia

#🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/G4nqG5GZrE — The Reforms and Research Group (@RR__group) December 15, 2023

"Σας συγχαίρω για αυτό το ιστορικό γεγονός. Ζήτω ενωμένη, δυνατή, ευρωπαϊκή Γεωργία!" είπε ο Ιρακλί Γκαριμπασβίλι.

Μια ορχήστρα ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο της Γεωργίας και την Ωδή στη Χαρά της ΕΕ.

Η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο μπλοκ των 27 εθνών αφού το Κρεμλίνο εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία πέρυσι.

Η ΕΕ χορήγησε καθεστώς υποψηφιότητας στο Κίεβο και το Κισινάου εκείνη την εποχή, αλλά προέτρεψε την Τιφλίδα να μεταρρυθμίσει πρώτα το δικαστικό και εκλογικό της σύστημα, να μειώσει την πολιτική πόλωση, να βελτιώσει την ελευθερία του Τύπου και να περιορίσει την εξουσία των ολιγαρχών.

🇪🇺🤝🇬🇪 “Georgia has been granted the candidate status! On this historic day, the European Union and our Members States have one message to the people of Georgia” - Watch the video message of the EU Ambassador Pawel Herczynski and the Ambassadors of the EU Member States ⬇️ pic.twitter.com/RVQv3X1dIQ — EU Delegation Georgia 🇪🇺 (@EUinGeorgia) December 14, 2023

Τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στους ηγέτες της ΕΕ να χορηγήσουν στη Γεωργία επίσημο καθεστώς υποψήφιας χώρας -- με την επιφύλαξη ότι η κυβέρνηση της Τιφλίδας εισάγει μεταρρυθμίσεις.

Η ένταξη στην ΕΕ κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της Γεωργίας και υποστηρίζεται –σύμφωνα με δημοσκοπήσεις– από περίπου το 80 τοις εκατό του πληθυσμού.

Μάλιστα, βουλευτές στο κοινοβούλιο της Μολδαβίας και της Γεωργίας κυμάτισαν σημαίες της ΕΕ και έπαιξαν τον ύμνο του Ένωσης στην έναρξη των κοινοβουλευτικών τους συνόδων την Παρασκευή, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Πέμπτης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία και για την παραχώρηση υποψηφιότητας στη Γεωργία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.