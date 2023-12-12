Οι σοροί δύο ακόμη ισραηλινών ομήρων περισυλλέγησαν σήμερα από τους IDF. Πρόκειται για την 27χρονη Eden Zacharia και τον στρατιώτη των IDF, τον 36χρονο Ziv Dado.

Η επιχείρηση για την ανάκτηση των σορών από τη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών και την 551 Ταξιαρχία.

Η 27χρονη Eden απήχθη από μέλη της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του σώματός της. Είχε δύο κυνηγετικά σκυλιά με τα οποία ήταν βαθιά δεμένη μαζί τους. Στο τελευταίο της τηλεφώνημα κατάφερε να ζητήσει από τον πατέρα της να προσέχει τα σκυλιά της και να τα φροντίζει. Η ίδια είχε σχεδιάσει να αρχίσει να σπουδάζει ψηφιακό μάρκετινγκ, επισημαίνουν οι IDF.

Σήμερα η οικογένεια της Eden ενημερώθηκε ότι η 27χρονη δολοφονήθηκε ενώ κρατούνταν αιχμάλωτη από τη Χαμάς μετά την απαγωγή της από το μουσικό φεστιβάλ στο Ρεΐμ όπου βρισκόταν την ημέρα της επίθεσης.

Ο 36χρονος Ziv Dado Ντάντο, στρατιώτης των IDF που υπηρετούσε στο 51ο τάγμα της Ταξιαρχίας Golani και σκοτώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.