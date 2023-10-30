Σε κλάματα ξέσπασε η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Μαδρίτης όπου έδωσε το παρόν. Η 84χρονη συγκινήθηκε ενώ επαινούσε καθηγητή φυσικής που ανακηρύχθηκε πρύτανης με τον οποίο διατηρούσε φιλία για χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ.

Δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail αποδίδει τη συγκίνηση της Σοφίας στο γεγονός ότι δεν έχει προσκληθεί από τον γιο της, βασιλιά Φίλιππο ΣΤ, στην ορκωμοσία της κόρης του, πριγκίπισσας Eλεονώρας των Αστουριών, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία έχει τα γενέθλιά της και γίνεται 18 ετών.

Το παλάτι φέρεται να προσπαθεί να αποφύγει τις αντιδράσεις για τον αμφιλεγόμενο πρώην βασιλιά, ο οποίος παραιτήθηκε υπέρ του γιου του Φελίπε το 2014, και έφυγε εξόριστος στο Άμπου Ντάμπι.

Ούτε ο Χουάν Κάρλος, ούτε η Σόφια θα παρευρεθούν στις δημόσιες εκδηλώσεις αύριο. Και οι δύο πρόκειται να δώσουν το παρόν μόνο στις ιδιωτικές οικογενειακές γιορτές μετά την εκδήλωση.

Για τα γενέθλιά της 18χρονης πριγκίπισσας έχει προγραμματιστεί επίσημη τελετή στο ισπανικό κοινοβούλιο στη διάρκεια της οποίας θα ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα προτού λάβει τα μετάλλια του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Princess Leonor of Spain's royal profile rises as she comes of age https://t.co/RcTCLDMuEm — BBC News (UK) (@BBCNews) October 28, 2023

Πηγή: skai.gr

