Αγωγή κατά του πρωθυπουργικού γραφείου κατέθεσε, όπως ενημέρωσε μέσω Facebook η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.



«Ευχαριστώ θερμά την κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι που, με τη χθεσινή της ανάρτηση μού το έκανε τόσο εύκολο», ανέφερε στην ανάρτησή της η κ. Ακρίτα



Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρέθεσε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Με την δημόσια παραδοχή της κ. Μαρέβας Γκραμπόφσκι ότι υπέβαλε έγκληση, επιβεβαιώνεται πλήρως ότι το Γραφείο Πρωθυπουργού, εξαγγέλλοντας με γραπτή ανακοίνωση του την προσφυγή της εν λόγω ΙΔΙΩΤΗ στην Δικαιοσύνη και «καταδικάζοντας» ανεπιφύλακτα την Έλενα Ακρίτα ως ενοχή συκοφαντίας, παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα και, φυσικά, την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών».

Πηγή: skai.gr

