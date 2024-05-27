Ο Παναθηναϊκός σήκωσε χθες στο Βερολίνο το έβδομο πανευρωπαϊκό, πήρε το στέμμα από τη «Βασίλισσα» Ρεάλ και επιστρέφει θριαμβευτής με το τρόπαιο στην Ελλάδα.

Η αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού AKTOR, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα με το τρόπαιο της Euroleague σήμερα στις 13.30 και θα εξέλθει από την Πύλη 7 του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Ακολούθως, θα μεταβεί στο Parking 5 του ΟΑΚΑ με ανοιχτό λεωφορείο για να γιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους της την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού της τίτλου».

Ο Κώστας Σλούκας κάλεσε στον κόσμο της ομάδας να συρρεύσει μαζικά στο «Ελ. Βενιζέλος» για «να πανηγυρίσει μαζί μας».

Μετά την νίκη του τριφυλλιού με 95-80 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο «πράσινο» Βερολίνο και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στην Αθήνα, το «πάρτι» ξεκίνησε από την Ομόνοια και συνεχίστηκε στο Σύνταγμα και μπροστά στη Βουλή, με την «πράσινη λαοθάλασσα» να δημιουργεί συγκλονιστικές εικόνες και να μην σταματά τον χορό και τα συνθήματα!

Αταμάν: «Πετύχαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα στην Ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Για μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στην Ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έκανε λόγο ο τεχνικός του εφετινού πρωταθλητή της Euroleague, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παρέλαβε τον επτάστερο από την περυσινή 17η θέση και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καταπληκτικό το συναίσθημα. Απόψε πετύχαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Από τη 17η θέση, ήρθαμε εδώ και πήραμε τον τίτλο με 15 χιλιάδες οπαδούς μαζί μας. Δώσαμε 36 πόντους στη Ρεάλ στο πρώτο δεκάλεπτο και όλοι πιστέψατε ότι αυτό ήταν. Εμείς πάντα μιλούσαμε και λέγαμε πως έπρεπε να γίνουμε πιο επιθετικοί. Είχαμε δεκάλεπτο στο οποίο δεχθήκαμε επτά πόντους. Στο τελευταίο παίξαμε τέλειο μπάσκετ.

Η πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου δεν κερδίζει τον τίτλο. Είμαστε πρωταθλητές. Το είχα πει στον Σλούκα ότι θα είναι ο MVP του Final Four. Του είπα ότι θα κερδίσει τον τίτλο. Από την πρώτη ημέρα, αν και είχαμε συναντηθεί τυχαία στο αεροδρόμιο, είπαμε ότι έχει τον σεβασμό μου για τον χαρακτήρα του. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Το όνειρό μου και ο στόχος μου με τον Γιαννακόπουλο ήταν να φτάσουμε στο Final Four και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Το πίστευα, αλλά ξέρετε, όταν φτάσαμε εδώ, είναι δύο αγώνες για να γίνεις πρωταθλητής.

Ο Τσους Ματέο άξιζε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή, όλοι νομίζουν ότι οι σπουδαίοι παίκτες είναι αρκετοί. Χρειάζεται όμως διαχείριση και την έκανε καλά. Είμαι χαρούμενος για εκείνον, αλλά ο coach of the year δεν κερδίζει τον τίτλο. Αυτό είναι καλύτερο για εμένα. Δεν θυμάμαι πότε κέρδισα το βραβείο, αλήθεια σας το λέω. Θυμάμαι όμως πότε κατέκτησα τη EuroLeague.

Όταν έχεις νέα ομάδα, είναι πλεονέκτημα να έχεις πολλούς αγώνες. Όταν έχεις νέα ομάδα, όλοι σε ρωτούν πώς τα καταφέρνεις να παίρνεις τίτλους. Όταν αισθάνεσαι καλά με τους ανθρώπους σου, αρχίζει να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Ήμουν πολύ νευρικός και συναισθηματικός στην πρώτη μου Euroleague. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό για εμένα είναι να βρίσκομαι στα Final Four.

Ήμουν πολύ χαλαρός, είχα αυτοπεποίθηση, είπα στους παίκτες μου να μη σκέφτονται το αποτέλεσμα. Να συγκεντρώνονται στο μπάσκετ, για να διαχειρίζονται τους αγώνες. Δεν υπάρχει πανικός. Έχω δύο νίκες απέναντι στη Ρεάλ. Στους παίκτες πρέπει να δείχνεις μεγάλους στόχους. Στην πρώτη προπόνηση τους έδειξα τα μπάνερ στο ΟΑΚΑ. Τους είπα ότι ήρθα στον Παναθηναϊκό για να βάλω κι άλλα. Τους έδειξα τα μπάνερ και πριν από το ταξίδι στο Βερολίνο. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που πίστεψαν σε εμένα, που με σεβάστηκαν. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Ακόμη και μετά από τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό. Πήγα στην Αθήνα και μου έλεγαν να μην ανησυχώ. Δεν πρέπει την επόμενη σεζόν να τερματίσουμε πρώτοι στην κανονική περίοδο. Μετά από το ματς είδα τον Κρούνοσλαβ Σίμον, τον Μίτσιτς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και γιορτάσαμε μαζί. Οι δύο πρώτοι πήραν δύο τίτλους μαζί μου, κάναμε ρεκόρ, ήταν εκπληκτικό που βρίσκονταν εδώ. Ευχαριστώ τον Γιάννη που ήρθε και μου είπε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Το να το λέει ένας MVP του NBA με κάνει να αισθάνομαι περήφανος».

Πηγή: skai.gr

