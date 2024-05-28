Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για την ομαλή διεξαγωγή του αυριανού τελικού του Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα στο AEK Arena, ανέλυσε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής, υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας.

Πιο αναλυτικά:

Καλημέρα σας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, αύριο θα λάβει χώρα ένα σπουδαίο για τη χώρα μας αθλητικό γεγονός, ένας τελικός αγώνας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στον οποίο μάλιστα θα αγωνισθεί και μια ελληνική ομάδα.

Πρόκειται για γιορτή του αθλητισμού την οποία οφείλουμε να προστατεύσουμε και να φροντίσουμε για την άψογη διεξαγωγή της, μιας και εικόνες από την πρωτεύουσα θα μεταδοθούν παγκοσμίως.

Για την Ελληνική Αστυνομία η διασφάλιση της διοργάνωσης και η ασφάλεια όλων των πολιτών, φιλάθλων και συμμετεχόντων σε αυτή αποτέλεσε εξ αρχής πρώτιστη προτεραιότητα.

Προς τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε ειδικό σχέδιο, στο οποίο εξειδικεύονται, ανά περιοχή και τομέα, όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επιχειρησιακές δράσεις καθώς και ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού που θα το εφαρμόσει.

Ενδεικτικά, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

-το σύνολο των αναγκαίων μέτρων, προσδιορίζοντας με σαφήνεια, τον αριθμό και τα καθήκοντα των εμπλεκομένων αστυνομικών και υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,

-την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής της αθλητικής αναμέτρησης και των παράλληλων εκδηλώσεων,

-την προστασία αθλητών και λοιπών αθλητικών παραγόντων, θεατών, επισήμων, αξιωματούχων, δημοσιογράφων κ.λπ.,

-την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής συγκέντρωσης, παραμονής και μεταφοράς των φιλάθλων,

-την εξασφάλιση άνετης προσέλευσης – παραμονής και αποχώρησης των φιλάθλων από την εγκατάσταση, με ιδιαίτερη μέριμνα για άτομα με αναπηρία,

-την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων και γενικότερα την αποτροπή και αποθάρρυνση έκνομων ενεργειών.

Ζητούμε για ακόμη μία φορά την κατανόηση και τη συνεργασία των κατοίκων της περιοχής. Καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή αστυνομικών μέτρων εντός αστικού ιστού και ιδίως με την εφαρμογή εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημιουργεί αναστάτωση στην καθημερινότητά τους, ωστόσο είναι απαραίτητο για την διασφάλιση της ασφαλούς και επιτυχούς έκβασης της διοργάνωσης.

Λεπτομέρειες για τα μέτρα ασφαλείας θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου:

Ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα «Ολυμπιακός – Φιορεντίνα», που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «ΑΕΚ Αρένα», για τον τελικό του UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων και ρυθμίσεων, που ήδη εφαρμόζονται, για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή του γεγονότος.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτάσεις της διοργανώτριας Αρχής, μέσα σε κλίμα άριστης συνεργασίας, με συνεχόμενες συναντήσεις συνδέσμων της Ελληνικής Αστυνομίας και της UEFA.

Τα μέτρα, προβλέπουν τη δημιουργία δύο διαφορετικών σημείων συγκέντρωσης για τους φιλάθλους των δύο ομάδων (Fan Meeting Points), η μετακίνηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενα, συνοδεία αστυνομικών, με συρμούς του ΗΣΑΠ αλλά και λεωφορεία του ΟΣΥ που θα διατεθούν αποκλειστικά γι αυτόν το σκοπό.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που έχουν προμηθευτεί κόκκινα εισιτήρια, θα συγκεντρωθούν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. Από εκεί από τις 18:30 θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους με συρμούς του ΗΣΑΠ, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, προς τον σταθμό «Περισσό», και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο γήπεδο με τη συνοδεία αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες.

Παράλληλα, για τους φιλάθλους της Φιορεντίνα, στους οποίους έχουν διατεθεί μπλε εισιτήρια, έχει προβλεφθεί η συγκέντρωσή τους σε χώρο στο Ο.Α.Κ.Α. , ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν υπό αυστηρά μέτρα προστασίας στο γήπεδο με λεωφορεία του ΟΣΥ.

Όσον αφορά τους ουδέτερους φιλάθλους, που έχουν εξασφαλίσει λευκό εισιτήριο, θα εξυπηρετηθούν από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Θησείο» του ΗΣΑΠ, με κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεση στάση, τον σταθμό «Περισσό».

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν μειωμένη κινητικότητα. Από τη διοργανώτρια Αρχή θα διατεθούν minivans που θα τους μεταφέρουν από και προς το σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» όσο και από το πάρκινγκ του πάρκου Αποστολάκη.

Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το νόμιμο εισιτήριο, το οποίο είναι αυστηρά προσωποποιημένο καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Παρακαλούμε να είναι συνεργάσιμοι προς τις υποδείξεις των αστυνομικών και τους ελέγχους που θα διενεργηθούν από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή καθυστέρηση.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σφράγιση του γηπέδου και την έρευνα όλων των χώρων του, από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας στον εξωτερικό του χώρο, από τον οποίο περνούν μόνο όσοι φέρουν ειδική διαπίστευση και κατόπιν αυστηρού ελέγχου.

Συνεπώς, οι φίλαθλοι με την άφιξή τους στο γήπεδο θα κατευθύνονται στα ανάλογα σημεία πρόσβασης θεατών ενώ θα κληθούν εκ νέου να επιδείξουν το εισιτήριό και την ταυτότητά τους και θα υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο. Στα εισιτήρια που έχουν λάβει μέσω της εφαρμογής της UEFA υπάρχουν όλοι οι σχετικοί όροι καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους οι φίλαθλοι. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί να κατέχουν οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο, θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται σε αστυνομική υπηρεσία.

Η αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο θα γίνει, κατόπιν υπόδειξης του προσωπικού της διοργανώτριας αρχής, με τον αντίστροφο τρόπο δηλαδή οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα κατευθυνθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός» ενώ της Φιορεντίνα στα λεωφορεία που θα βρίσκονται στη Λεωφόρο Δεκελείας.

Ανάλογη μέριμνα έχει ληφθεί για τη μετακίνηση, την ημέρα του αγώνα συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, των αθλητών και μελών των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων, των διαιτητών και των επίσημων προσκεκλημένων της διοργανώτριας αρχής.

Τέλος, σταδιακά θα εφαρμοστούν μια σειρά από τροχονομικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, οι οποίες θα αναλυθούν από τον επικεφαλής του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), Αστυνομικό Υποδιευθυντή Θεοφάνη Αναγνώστου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ συστήνεται στους οδηγούς να εφαρμόσουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Σας ευχαριστώ.

Προϊστάμενος Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου

Καλημέρα σας.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τον τελικό του CONFERENCE LEAGUE, θα εφαρμοστεί ένα ευρύ πλέγμα τροχονομικών μέτρων, όπως έχουν αποτυπωθεί και σε σχετικό Δελτίο Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Συνεπώς, καλούμε τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες περιοχών των Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Αθηνών και Πειραιά, να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ήδη, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, στις οδούς Καππαδοκίας, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Χρυσοστόμου Σμύρνης, εφαρμόζονται ρυθμίσεις με –κατά περίπτωση- προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.

Ο κύριος όγκος ωστόσο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ισχύσει από αύριο και θα εφαρμόζεται σταδιακά από τις έξι το πρωί, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους.

Μεταξύ αυτών είναι η Λεωφόρος Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και η Λεωφόρος Ηρακλείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραλλέων και Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις απαγορεύσεις θα επηρεαστούν:

τμήματα των οδών Ανθέων, Αντιοχείας, ανώνυμης οδού στο Γήπεδο Ριζούπολης, Βρυούλων, Εθν. Αντιστάσεως, Ελ Αλαμέιν, Επταλόφου, Ιωνίας, Κιουτάχειας, Λαχανά, Λυκούργου, Πίνδου, Σάββα Σταματιάδη, Σεβαστείας, Σμύρνης και Τρωάδος,

σε όλο το μήκος τους οι οδοί Αγ. Τριάδος, Αδάνων, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Αμισού, Αργυρουπόλεως, Αττάλειας, Βοσπόρου, Δαρδανελίων, Επικλέους, Καλλιπόλεως, Κιλικίας, Μερσίνης, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Σύλλης, Τατοΐου, Τελεσίου, Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα επιτρέπονται οι κάθετες διελεύσεις οχημάτων, στις διασταυρώσεις της Λεωφόρου Δεκελείας με τις Νικολάου Τρυπιά, Προύσσης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναγεννήσεως καθώς και της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με τις Χρήστου Μαντίκα, Ομορφοκκλησιάς και Βιθυνίας.

Αναφορικά με το κέντρο της Αθήνας, υπενθυμίζεται η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Αθηνάς στην Πλατεία Κοτζιά, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κρατίνου και Ευπόλιδος. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι τις 8 σήμερα το βράδυ καθώς και αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Παράλληλα, στον Πειραιά αύριο, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, σε

-Εθνάρχου Μακαρίου,στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Δημητρίου Φαληρέως/ υπόγεια οδός από Σ.Ε.Φ. έως και τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ποσειδώνος/ Ομηρίδη Σκυλίτση και

-Καραολή & Δημητρίου,στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς έως και τον ανισόπεδο κόμβο με την Εθνάρχου Μακαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω οδούς από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ θα εφαρμοστεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Από τις δυνάμεις της Τροχαίας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ωστόσο παρακαλούνται και οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους, στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σας ευχαριστώ.

