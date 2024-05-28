Conference League: Ελληνικό όνειρο ή ιταλικό success story;

Σε ρυθμούς Conference League ζουν Ολυμπιακός και Φιορεντίνα. Ιδού πώς βλέπει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) τον μεγάλο τελικό της Αθήνας.Εδώ και τρία χρόνια, απ’ όταν ξεκίνησε δηλαδή η διοργάνωση, οι γερμανικές ομάδες δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλά στο Conference League. Εξ ου και το ενδιαφέρον του γερμανικού ποδοσφαιρικού κοινού για το τουρνουά είναι μικρό – εν αντιθέσει βέβαια με τους οπαδούς άλλων χωρών, όπως του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα. Εν όψει του τελικού της Τετάρτης όμως υπάρχει ένα ζήτημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα: η ασφάλεια.



Τον τελικό θα φιλοξενήσει η Αθήνα και η ομαλή διεξαγωγή του έχει γίνει πονοκέφαλος για την Ελληνική Αστυνομία. Τα φαινόμενα βίας στα πλαίσια αθλητικών γεγονότων αποτελούν μάλλον καθημερινότητα στην Ελλάδα: τον περασμένο Αύγουστο, λίγο πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League, δολοφονήθηκε ένας 22χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ενώ λίγους μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια αναταραχών σε αγώνα βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, χτυπήθηκε από φωτοβολίδα ένας αστυνομικός, ο οποίος λίγες ημέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.



Η UEFA και η Ελληνική Αστυνομία είναι επομένως σε επιφυλακή. Την ημέρα του αγώνα θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας όπως και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.

«Μάχη» για ένα πολυπόθητο τρόπαιο

Την ίδια στιγμή αμφότεροι οι φιναλίστ προετοιμάζονται για μία μάχη και την κατάκτηση ενός πολυπόθητου τίτλου. Από τη μία πλευρά η Φιορεντίνα θα μπορούσε να συνεχίσει το ιταλικό success story στο νεοσύστατο Conference League: την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης ήταν η Ρόμα αυτή που κατέκτησε το τρόπαιο, ενώ πέρυσι ήταν η ίδια η Φιορεντίνα που έφτασε μία ανάσα από τον τίτλο – και εν τέλει ηττήθηκε στον τελικό από τη Γουέστ Χαμ. Τώρα έχει μία δεύτερη ευκαιρία. Όπως δήλωσε και ο Βιντσέντζο Ιταλιάνο, προπονητής των «βιόλα», «το μέλλον του εκάστοτε παίκτη της Φιορεντίνα περνάει σε δεύτερη μοίρα, τώρα συγκεντρώνονται όλοι αποκλειστικά στον τελικό στην Αθήνα. Αυτή είναι η μοναδική μας σκέψη. Θέλουμε να φέρουμε ένα τρόπαιο στη Φλωρεντία, η πόλη το αξίζει».



Η ομάδα θέλει επιπλέον να αφιερώσει ένα κύπελλο και στον πρώην CEO της Φιορεντίνα, Τζο Μπαρόνε, ο οποίος πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή τον περασμένο Μάρτιο. Εξάλλου, έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια απ' όταν ο σύλλογος από τη Φλωρεντία κατέκτησε τον τελευταίο μεγάλο τίτλο του – ήταν 2001 όταν οι «βιόλα» κατέκτησαν το Coppa Italia.



Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κατακτήσει για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι ένας τίτλος τον οποίο ονειρεύονται εδώ και καιρό οι οπαδοί των Πειραιωτών, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, να χαρακτηρίζει την πρόκριση στον τελικό ως την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Μόλις μια φορά έχει καταφέρει ελληνική ομάδα να βρεθεί στον τελικό κάποιας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης: το 1971, όταν ο αιώνιος αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός, έχασε με 0-2 από τον Άγιαξ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τη διοργάνωση-«πρόγονο» του Champions League.



Πέραν του πολυπόθητου τροπαίου ο νικητής του τελικού εξασφαλίζει και ένα εισιτήριο για το Europa League της επόμενης σεζόν, όπως και ένα ακόμη οικονομικό μπόνους ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την UEFA – το οποίο θα προστεθεί στα αρκετά εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη λάβει οι δύο ομάδες για τη μέχρι τώρα πορεία τους στη διοργάνωση.

Θα βελτιώσει η Χάιντενχαϊμ το γερμανικό ρεκόρ;

Φέτος η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ήταν η μοναδική εκπρόσωπος της Γερμανίας στο Conference League. Και αποκλείστηκε νωρίς από τη διοργάνωση, όπως και η Ουνιόν Βερολίνου το 2021-2022 και η Κολωνία έναν χρόνο αργότερα, συνεχίζοντας έτσι το κακό ρεκόρ των γερμανικών συλλόγων. Για την επόμενη σεζόν είναι η Χάιντενχαϊμ αυτή που ελπίζει να βελτιώσει την κατάσταση, η οποία θα πρέπει ωστόσο να προκριθεί πρώτα από τα play-offs τον ερχόμενο Αύγουστο.



Μετά τα προκριματικά η League Phase του Conference League θα έχει διαφορετική δομή με ένα πρωτάθλημα 36 ομάδων – το ίδιο θα γίνει και στο Champions League και το Europa League. Οι οκτώ πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 9 έως 24 θα παίξουν play-offs, όπου θα αναδειχθούν οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες που θα συμπληρώσουν τα ζευγάρια της φάσης των 16. Από εκεί και έπειτα η διεξαγωγή θα είναι η ίδια, με διπλά νοκ-άουτ παιχνίδια έως τον τελικό.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

