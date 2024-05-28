Επιβεβαίωσε και ο Ρουμενίγκε για Κομπανί

Επιβεβαίωσε και ο Καρλ Χάινζ Ρουμενίγκε ότι Βενσάν Κομπανί θα είναι ο νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου!

Ο θρύλος και άλλοτε πρόεδρος του βαυαρικού συλλόγου, αποκάλυψε ότι είναι έτοιμοι να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστενα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Βέλγου τεχνικού.

«Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου αποφάσισε ότι ο Κομπανι θα είναι ο νέος μας προπονητής. Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και μετά θα είναι επίσημο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Κομπανί θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ η Μπάγερν θα πληρώσει 12 εκατ. ευρώ στην Μπέρνλι, ως αποζημίωση.

