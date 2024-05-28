Κάνει πρόταση για Τσιφτσή ο ΠΑΟΚ

Ο Αστέρας Τρίπολης αποτελούσε, από τη στιγμή που συμμετείχε για πρώτη φορά στη Σούπερ Λίγκα στην ιστορία του και μέχρι σήμερα, μια ομάδα που βγάζει στον… αφρό ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στη συνέχεια πρωταγωνιστούν σε άλλους συλλόγους της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Αυτή τη στιγμή, στο ρόστερ των Αρκάδων υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, ενώ υπάρχουν αρκετοί ακόμη που… έρχονται από τις ακαδημίες που λειτουργούν ρολόι και σε πρότυπα μεγάλων ομάδων.

Ένας από αυτούς είναι ο Αντώνης Τσιφτσής, το όνομα του οποίου παίζει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να αναζητούν ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας που αγωνίζονται στο πρωτάθλημά μας και μπορούν να σταθούν στο επίπεδο της ομάδας. Ο 24χρονος κίπερ είναι στη μεταγραφική λίστα των πρωταθλητών Ελλάδας και το sportfm.gr έχει το ρεπορτάζ γύρω από όλη την υπόθεση.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ακόμη και εντός των επομένων 24ωρων ο ΠΑΟΚ αναμένεται να καταθέσει προσφορά στους Αρκάδες, μπαίνοντας σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του Τσιφτσή, η οποίος πιθανότατα θα πλαισιώσει τον Κοτάρσκι εφόσον αποκτηθεί και θα αποτελέσει το νούμερο δύο στην ιεραρχία.

Και όλα δείχνουν πως εφόσον υπάρξουν διαπραγματεύσεις, τότε το deal μοιάζει ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί. Διότι τα «θέλω» του Αστέρα Τρίπολης είναι λογικά και βρίσκονται λίγο πάνω από τις 200 χιλ. ευρώ, ποσό που ασφαλώς μπορεί να δώσει με χαρακτηριστική άνεση ο «δικέφαλος του βορρά». Και φυσικά, διατηρώντας οι «κιτρινομπλέ» ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Φυσικά, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βλέπει την εν λόγω προοπτική που του παρουσιάζεται ως μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του. Το ρεπορτάζ, πάντως, αναφέρει πως ο Τσιφτσής έχει βρεθεί ξανά προ ετών στα ραντάρ του ΠΑΟΚ, ενώ και η ΑΕΚ τον είχε τσεκάρει στο παρελθόν, χωρίς να έχει υπάρξει κάτι το χειροπιαστό.

Με την ευκαιρία των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ανοίξουν σύντομα, αν δεν υπάρξει κάποια τεράστια ανατροπή, θεωρείται δεδομένο πως ο Αστέρας θα… επεκτείνει τις συνομιλίες, με σκοπό να συζητήσει το ενδεχόμενο παραμονής και του Λευτέρη Λύρατζη με κανονική μεταγραφή, με τον Έλληνα μπακ να περιμένει πάντως να δει αν θα του παρουσιαστεί κάτι και από το εξωτερικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.