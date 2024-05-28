Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα ΝΔ με 12,5 μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ - Παραμένει η ακρίβεια το μεγάλο «αγκάθι»

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,4%, έναντι 12,9% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ 

Ευρωεκλογές δημοσκόπηση

Με διαφορά 12,5 μονάδες προηγείται η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ  στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,4%, έναντι 12,9% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,4%, η Νίκη 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,7% και η Νέα Αριστερά με 2,5%.

Δημοσκόπηση

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,9% και το ΚΚΕ 7,9%. H Ελληνική Λύση με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% και η Νίκη με 3,8%.

Δημοσκόπηση

Ως προς το ποιο πρόσωπο είναι καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει άνετο προβάδισμα με ποσοστό 36%, με τον Στέφανο Κασσελάκη να καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό δημοφιλίας, μόλις 7%. 

Ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος και Νίκος Ανδουλάκης με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2% και ο Αλέξης Χαρίτσης με 1%.

Δημοσκόπηση

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για την πλειονότητα των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα για το 40%, ενώ το 25% θεωρεί σημαντικό πρόβλημα την πορεία της ελληνικής οικονομίας.  

ακρίβεια

Αξιολογώντας τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα θετική άποψη φέρεται να έχει το 34% για τον πρωθυπουργό και 19% της αντιπολίτευσης. Ούτε θετική, ούτε αρνητική έχει το 6% και για τους δύο, ενώ αρνητική άποψη φαίνεται να έχουν το 59% για τον πρωθυπουργό και 72% για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση

Στην έρευνα καταγράφεται και το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τις Ευρωεκλογές, καθώς το 67% των  ερωτηθέντων απαντά πως ενδιαφέρεται πολύ ή αρκετά για την εκλογική «μάχη», την ίδια ώρα που 33% απαντά πως ενδιαφέρεται λίγο έως καθόλου. 

Δημοσκόπηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δημοσκόπηση ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ευρωεκλογές 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark