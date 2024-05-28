Με διαφορά 12,5 μονάδες προηγείται η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,4%, έναντι 12,9% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,4%, η Νίκη 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,7% και η Νέα Αριστερά με 2,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,9% και το ΚΚΕ 7,9%. H Ελληνική Λύση με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% και η Νίκη με 3,8%.

Ως προς το ποιο πρόσωπο είναι καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει άνετο προβάδισμα με ποσοστό 36%, με τον Στέφανο Κασσελάκη να καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό δημοφιλίας, μόλις 7%.

Ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος και Νίκος Ανδουλάκης με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2% και ο Αλέξης Χαρίτσης με 1%.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για την πλειονότητα των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα για το 40%, ενώ το 25% θεωρεί σημαντικό πρόβλημα την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αξιολογώντας τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα θετική άποψη φέρεται να έχει το 34% για τον πρωθυπουργό και 19% της αντιπολίτευσης. Ούτε θετική, ούτε αρνητική έχει το 6% και για τους δύο, ενώ αρνητική άποψη φαίνεται να έχουν το 59% για τον πρωθυπουργό και 72% για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην έρευνα καταγράφεται και το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τις Ευρωεκλογές, καθώς το 67% των ερωτηθέντων απαντά πως ενδιαφέρεται πολύ ή αρκετά για την εκλογική «μάχη», την ίδια ώρα που 33% απαντά πως ενδιαφέρεται λίγο έως καθόλου.

Πηγή: skai.gr

