Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σήμερα μπροστά από τις κάμερες, μπροστά από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου καταφέρθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον έναν «κλόουν» που θα μπορούσε να γίνει ένας «τύραννος», με τον ηθοποιό να στηρίζει θερμά τον Τζον Μπάιντεν μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας.

«Είναι η συνοικία μου», δήλωσε ο θρύλος του Χόλιγουντ, καθώς στεκόταν στο πεζοδρόμιο. «Λατρεύω αυτήν την πόλη, δεν θέλω να καταστραφεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει απλά να καταστρέψει αυτήν την πόλη, όπως επίσης τη χώρα και εν τέλει, θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο», είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής, επικριτής εδώ και καιρό του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Η παρέμβαση του Ντε Νίρο οργανώθηκε από την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν κι ενώ ταυτόχρονα, δύο βήματα μακριά, ο Ντόναλντ Τραμπ άκουγε τους δικηγόρους του να αγορεύουν και να ζητούν την αθώωσή του στη δικαστική αίθουσα, όπου διεξάγεται η ποινική δίκη του.

Αφότου χαρακτήρισε τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «κλόουν», ο 80χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο υπενθύμισε: «Όταν ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα το 2016, έμοιαζε με φάρσα, ένας γελωτοποιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές».

Όμως «ξεχάσαμε τα μαθήματα της ιστορίας που μας δείχνουν ότι άλλους κλόουν δεν τους είχαν πάρει στα σοβαρά εωσότου έγιναν άγριοι δικτάτορες», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Με τον Τραμπ, έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και κανείς δεν αστειεύεται πλέον. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να τον σταματήσουμε καταψηφίζοντάς τον, μία και για πάντα», επέμεινε ο ηθοποιός.

Φορώντας γκρίζο πουκάμισο, μαύρο σακάκι και γυαλιά ηλίου, ο πρωταγωνιστής του «Ταξιτζή» και των «Καλών Παιδιών» έκανε τις δηλώσεις αυτές έχοντας στο πλευρό του δύο αστυνομικούς που ήταν παρόντες στην επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου του 2021, «πραγματικοί ήρωες», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ο μοναδικός τρόπος για να προστατεύσουμε τις ελευθερίες μας και να διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας είναι να ψηφίσουμε τον Τζον Μπάιντεν», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μπροστά από μια σειρά μικροφώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.