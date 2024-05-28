Μητσοτάκης: Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να περιορίσουμε την ακρίβεια

«Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να περιορίσουμε την ακρίβεια, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ιδίως μαγικές λύσεις, που κοστίζουν μερικά δισεκατομμύρια ευρώ», τόνισε στη συνέντευξη του στο δελτίο ειδήσεων του Star ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο μείζον θέμα της ακρίβειας αλλά και στην πορεία της οικονομίας της χώρας.

«Οι Ευρωεκλογές θα καθορίσουν εν πολλοίς τις εξελίξεις στην Ευρώπη την επόμενη 5ετία. Η Ευρώπη μας αφορά όχι μόνο ως προς τους πόρους, που μπορούμε να φέρουμε στην πατρίδα μας, αλλά γιατί το 2024 είναι πιο δύσκολο έτος από το 2019. Ζητήματα όπως η κοινή φύλαξη των συνόρων, προφανώς και αφορούν και την πατρίδα μας» τόνισε στην αρχή της συνέντευξης.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η θέση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί σημαντικά στις Βρυξέλλες και αναφέρθηκε, ερωτηθείς σχετικά για την πρακτική πολυεθνικών επιχειρήσεων να τιμολογούν με διαφορετικό τρόπο βασικά προιόντα στις χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.

«Είναι απαράδεκτο μεγάλες πολυεθνικές, να πωλούν το ίδιο προϊόν σε σημαντικά διαφορετικές τιμές κρύβοντας εμπορικές πρακτικές πίσω από κανονιστικά τερτίπια. Μου κάνει εντύπωση πώς μια τέτοια πρωτοβουλία δεν βρίσκει καθολική ανταπόκριση από το πολιτικό σύστημα».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας και συγκεκριμένα στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, όταν η οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις, αλλά αυτό πολλές φορές δεν αρκεί για να καλύψει τις αυξήσεις. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι ολίγον τι υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρώπης, ωστόσο δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να περιορίσουμε την ακρίβεια, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ιδίως μαγικές λύσεις, που κοστίζουν μερικά δισεκατομμύρια ευρώ».

Αναφερόμενος, δε, στις οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως «τα δύο νομοσχέδια θα μας κοστίσουν 45 δις. ευρώ τον χρόνο. Δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε εποχές 2012 και 2015, όταν κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την οργή της κοινωνίας ήρθαν στα πράγματα και έταξαν μαγικές λύσεις με χρήματα που δεν υπήρχαν, για να φτάσουμε στα όρια της χρεοκοπίας. Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε σίγουροι ότι στο σούπερ μάρκετ υπάρχει διαφάνεια στις τιμές, καθώς και όταν αλλάζει ένας παραγωγός τη συσκευασία του προϊόντος, αυτό να το γνωρίζει ο καταναλωτής, οφείλουμε να δώσουμε παραπάνω δύναμη στον καταναλωτή».

Σε ό,τι αφορά στη πορεία αύξησης των μισθών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο κατώτατος μισθός θα φθάσει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1500 στο τέλος της τετραετίας.

Τόνισε, δε, ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την ανεργία στο 17% και τώρα τείνει να πέσει κάτω από το 10% και επεσήμανε ότι «έχουμε δημιουργήσει περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζομένου». Κατηγόρησε, δε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι «δεν είναι λύση να μοιράζουμε χρήματα, που δεν διαθέτουμε, ακολουθώντας μια συνταγή του παρελθόντος, η οποία μπορεί να έχει νέο περιτύλιγμα, πλην όμως η δημαγωγία της αντιπολίτευσης δεν έχει αλλάξει».

Σε αμιγώς πολιτικά ζητήματα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε εκ νέου την αναγκαιότητα να κινηθεί η Ελλάδα σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως είναι το προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας και διευκρίνισε ότι η σταθερότητα δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη στασιμότητα.

«Με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών δεν θα αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί» είπε ο πρωθυπουργός και κατηγόρησε για προσβλητική συμπεριφορά όλους όσοι μιλούν για αλαζονεία του 41%. «Δεν το υφαρπάξαμε, μας ψήφισαν οι πολίτες. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ούτε ως λευκή επιταγή, ούτε ως άλλοθι αλαζονείας. Το βράδυ των εκλογών θα πρέπει οι βασικοί κομματικοί συσχετισμοί να μην έχουν αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση με τη διαρροή emails με στοιχεία εκλογέων ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθόλα σεβαστή και ξεκαθάρισε πως κατεδείχθη ότι «η διαρροή δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο» και ότι «το πρόβλημα δεν αφορούσε την Υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, επειδή δεν έγινε επί των ημερών της».

Σημείωσε, δε ότι «αυτό που έχει σημασία είναι να διορθώσουμε την αδυναμία μας. Αν το κράτος κρίνει ότι πρέπει να στραφεί εναντίον προσώπου, έχει τη δυνατότητα το υπουργείο να το κάνει».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η ΝΔ θα προσέλθει στη Βουλή και θα τοποθετηθεί. Το ακούμε εδώ και καιρό, θα τοποθετηθούμε όλοι».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το κυβερνών κόμμα δεν κορόιδεψε ποτέ τους πολίτες και συνέχισε λέγοντας ότι «από την άλλη έχουμε επιστροφή στις χειρότερες μέρες του παρελθόντος του 2015 και του 2010. "Λεφτά υπάρχουν" είχε πει κάποιος, η ιδέα ότι μπορώ με έναν μαγικό τρόπο να φορολογήσω τους πλούσιους και να βρω λεφτά, που κάπου είναι κρυμμένα, καμιά 40αριά δις. Εγώ σηκώνω το γάντι της αντιπολίτευσης και πάμε να μετρηθούμε και πολιτικά και να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί συσχετισμοί δυνάμεων συγκρίνοντας ευρωεκλογές με ευρωεκλογές».

Για τα Ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη εκκρεμότητα μας με την Τουρκία είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Αν ήταν τόσο εύκολο να λυθεί το ζήτημα, φαντάζομαι ότι κάποιος προκάτοχος μου θα το είχε λύσει. Δεν έχει αλλάξει η Τουρκία άποψη, αλλά εμείς έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Κρατώ ως θετικό ότι δεν έχουμε καμία παραβίαση εδώ και 15 μήνες, μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα στο μεταναστευτικό, όπως έγινε με τη συμφωνία για τη βίζα εξπρές. Δεν είμαι υπεραισιόδοξος, είμαι ρεαλιστής. Και να μην μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια επίλυση, που θα μπορούσε να καταλήξει και σε μια συμφωνία να πάμε στη Χάγη- δεν είμαστε καθόλου κοντά εκεί - αλλά και το γεγονός ότι συμφωνούμε πως διαφωνούμε πολιτισμένα, χωρίς να έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη, είναι μια κατάκτηση και μια επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Το κάναμε χωρίς να υποχωρήσουμε από τις εθνικές μας θέσεις».

Αναφορικά με τις πρόσφατες προκλήσεις της νέας ηγεσίας της Βόρειου Μακεδονίας ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είδα κάποιες δηλώσεις της Προέδρου της γειτονικής χώρας, που έκανε, κάποια βήματα πίσω. Οι καλές σχέσεις περνούν μέσα από την τήρηση του πυρήνα της συμφωνίας. Περιμένω από τον νέο πρωθυπουργό να κάνει μια ρητή δήλωση ότι σέβεται τη Συμφωνία των Πρεσπών και ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία για χρήση εντός και εκτός της χώρας».

Στα της Μέσης Ανατολής ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, και δεσμευόμαστε από αυτές» διευκρίνισε όμως ότι οι αιτιάσεις περί σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού «είναι πρόταση προς το παρόν και όχι απόφαση».

Τόνισε, δε ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει τον ισχυρότατο προβληματισμό της για την κατάσταση στη Γάζα και στη Ράφα και ότι έχουμε προειδοποιήσει το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε στρατηγική σχέση, πως δεν πρέπει να γίνει χερσαία επίθεση στη Ράφα και ότι αυτό αποτελεί τεράστιο λάθος.

«Δεν είναι δυνατόν άμαχοι, παιδιά να πληρώνουν μια στρατιωτική επιχείρηση που έχει ξεφύγει από ένα αποδεκτό όριο αντίδρασης του Ισραήλ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Όχθη ο πρωθυπουργός είπε ότι «είναι δικαίωμα του, δεν θα υποδείξω στον κ. Κασσελάκη τι θα κάνει». Συνέχισε τονίζοντας ότι η Ελλάδα θέλει να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος, αλλά το ερώτημα είναι ο οδικός χάρτης μέχρι εκεί. Το ερώτημα είναι αν είναι ο σωστός χρόνος τώρα, πιστεύουμε πως όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση η τελική λύση στην τραγωδία μπορεί να είναι μόνο η ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους».

Είπε πάντως με νόημα πως «η εξωτερική πολιτική είναι σύνθετη, δεν προσφέρεται μόνο για selfies και ενσταντανέ».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον αυριανό τελικό του Conference League ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «ο Ολυμπιακός έχει το momentum, μου θυμίζει λίγο το 2004, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να σηκώσει την κούπα».

