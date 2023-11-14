Στην τουρκική Βουλή το νομοσχέδιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου θα συζητήσει την Πέμπτη το νομοσχέδιο για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την επίσημη ημερήσια διάταξη της επιτροπής.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για επικύρωση πριν από τρεις εβδομάδες, σε μια κίνηση που χαιρετίστηκε από το ΝΑΤΟ και τη Στοκχόλμη. Η Τουρκία είχε αρχικά προβάλει αντιρρήσεις επειδή ισχυρίζεται πως η Σουηδία προσφέρει καταφύγιο σε οργανώσεις, τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατικές.

Το νομοσχέδιο πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου πριν τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του σώματος. Στη συνέχεια θα καταστεί νόμος με την υπογραφή του Ερντογάν.

Ενώ λέει πως η Άγκυρα περιμένει περισσότερα από τη Σουηδία όσον αφορά την καταπολέμηση μαχητικών Κούρδων, ο Ερντογάν δήλωσε αυτό το μήνα πως θα προσπαθήσει να διευκολύνει την επικύρωση όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν στις 28 και 29 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Σουηδία και η Φινλανδία ζήτησαν πέρυσι να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ για να ενισχύσουν την ασφάλειά τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ένταξη της Φινλανδίας επισφραγίσθηκε τον Απρίλιο, όμως η ένταξη της Σουηδίας εμποδίζεται μέχρι τώρα από την Τουρκία και την Ουγγαρία

Καλωσορίζει η Τουρκία

Η Σουηδία καλωσόρισε σήμερα την απόφαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου να συζητήσει μεθαύριο, Πέμπτη, το νομοσχέδιο για την έγκριση της ένταξης της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Αυτή είναι ευπρόσδεκτη πληροφορία» έγραψε σε μήνυμά του προς το Reuters ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ.

«Η Σουηδία προσδοκά να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ».

Πηγή: skai.gr

