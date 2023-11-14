Εκπληκτικά πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ένας κροκόδειλος «εισέβαλε» σε μια δημοφιλή παραλία του Μεξικού την περασμένη εβδομάδα, τρομάζοντας κολυμβητές και επισκέπτες και αναγκάζοντας έναν ναυαγοσώστη να οδηγήσει το μεγάλο ερπετό πίσω στη θάλασσα.

Ο κροκόδειλος καταγράφηκε σε βίντεο να σέρνεται στην άμμο μιας παραλίας στην πόλη Zihuatanejo, στην ακτή του Ειρηνικού, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Τα πλάνα -από την απροσδόκητη επίσκεψη- έδειξαν το ερπετό να βαδίζει αργά προς το νερό. Ένας ναυαγοσώστης φαινόταν να πετάει ένα σωσίβιο για να διώξει τον κροκόδειλο, ενώ σφύριζε και φώναζε στους λουόμενους να απομακρυνθούν.

Ωστόσο, το ζώο έδειχνε να μην ενοχλείται και συνέχισε να περπατάει προς το νερό για να δροσιστεί από τον καυτό ήλιο. Το βίντεο τελειώνει με τον κροκόδειλο να κατευθύνεται προς τη θάλασσα και δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.