Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο στην Ινδία

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν όταν ένα σχολικό λεωφορείο ανατράπηκε στην περιοχή Μπαραμπάνκι, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία, είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο κοντινότερο νοσοκομείο, δήλωσε ο Ατζάι Σινγχ, ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.

Ο Σινγχ είπε πως τα παιδιά επέστρεφαν από ένα πικνίκ σε έναν ζωολογικό κήπο, στην πρωτεύουσα του κρατιδίου Λάκναου, και το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση με ένα μηχανάκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.