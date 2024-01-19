Μπίζνες σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου έκανε Ιρανός υπήκοος, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο από το 2016, με άδεια μόνιμης παραμονής που του παραχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό να προχωρήσει σε επενδύσεις στις ελεύθερες περιοχές.

Μετά από καταγγελία ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές με εμπλοκή και της ΚΥΠ προχώρησαν σε έρευνα, η οποία κατέδειξε ότι ο Ιρανός, αν και έχει όντως προχωρήσει σε αγορές γης στις ελεύθερες περιοχές, ασχολείται παράλληλα και με την παράνομη εκμετάλλευση και πώληση ελληνοκυπριακής γης σε αλλοδαπούς στα κατεχόμενα.

Μάλιστα, ο Ιρανός πωλούσε παράνομα ελληνοκυπριακές περιουσίες στα Κατεχόμενα με τη βοήθεια της πρώην συζύγου του, η οποία ζει και δραστηριοποιείται ως κτηματομεσίτρια στο ψευδοκράτος.

