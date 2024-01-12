Το Βερολίνο λέει αβάσιμες τις κατηγορίες του Ισραήλ περί γενοκτονίας στη Γάζα

Η γερμανική κυβέρνηση τάχθηκε εκ νέου σαφώς στο πλευρό του Ισραήλ σχετικά με τις κατηγορίες περί γενοκτονίας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Γνωρίζουμε ότι διάφορες χώρες αξιολογούν με άλλον τρόπο την επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ωστόσο απορρίπτει ρητά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας που έχουν διατυπωθεί τώρα εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ και πρόσθεσε ότι «αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν απολύτως καμία βάση».

«Με δεδομένη την ιστορία της Γερμανίας στο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας του Ολοκαυτώματος, η κυβέρνηση θεωρεί τον εαυτό της ιδιαίτερα προσηλωμένο στην Σύμβαση κατά της Γενοκτονίας. Αυτή η Σύμβαση αποτελεί κεντρικό εργαλείο του διεθνούς δικαίου για την εφαρμογή στην πράξη του "ποτέ ξανά". Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην πολιτική εργαλειοποίηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επισήμανε ότι το Βερολίνο στηρίζει το Διεθνές Δικαστήριο στο έργο του, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες και σκοπεύει να παρέμβει ως τρίτο μέρος στην κυρίως ακροαματική διαδικασία.

Στην ίδια ανακοίνωσή του, ο κ. Χέμπεστραϊτ επαναλαμβάνει ότι «στόχος της Χαμάς είναι να εξαφανίσει το Ισραήλ», το οποίο, όπως ανέφερε, από τις 7 Οκτωβρίου «αμύνενται ενάντια στην απάνθρωπη επίθεση της Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

