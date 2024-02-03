Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε τον πρώην οικονομολόγο της Amazon, Φατίχ Καραχάν (Fatih Karahan), επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, μετά την παραίτηση της Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν

Την Παρασκευή είχε παραιτηθεί από τα καθήκοντά της, η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από ένα σκάνδαλο με την οικογένειά της.

Η τραπεζίτρια κατηγορείται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι παραχώρησε προνόμια στην οικογένειά της στους κόλπους του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, κάτι που η ίδια αρνείται.

Η Ερκάν εξηγεί σε ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να "απαλλαγεί από τα καθήκοντά της, τα οποία εκπλήρωσε με τιμή από την πρώτη μέρα".



Προσθέτει ότι παραιτήθηκε επικαλούμενη εν μέρει την ανάγκη προστασίας της οικογένειάς της εν μέσω μιας "δολοφονίας χαρακτήρα", εγείροντας ερωτήματα για την επιθετική νομισματική πολιτική σύσφιξης που υποστήριζε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

