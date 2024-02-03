Τουλάχιστον 18 μαχητές ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην ανατολική Συρία, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναθεωρώντας προς τα πάνω έναν πρώτο απολογισμό θυμάτων που δημοσιοποίησε νωρίτερα κάνοντας λόγο για 13 νεκρούς.

«Τουλάχιστον 18 φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν» στα πλήγματα, ανάμεσά τους πέντε στη Ντέιρ Εζούρ, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η οποία εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Από την πλευρά του, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), επιβεβαίωσε αργά χθες το βράδυ πως εξαπολύθηκαν «αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ και στη Συρία», με στόχο παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν και στελέχη της δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού. Η δύναμη Κουντς είναι αρμόδια για τις ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στα πλήγματα «χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 125 πυρομαχικά ακριβείας», διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter) η CENTCOM, προσθέτοντας πως στόχοι έγιναν πάνω από 85 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, χώρων αποθήκευσης drones και πυραύλων, που ανήκουν σε παραστρατιωτικούς και στις ιρανικές δυνάμεις, που «διευκόλυναν τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και του (διεθνούς αντιτζιχαντιστικού) συνασπισμού».

Επρόκειτο για επιχειρήσεις αντιποίνων μετά τον θάνατο τριών αμερικανών στρατιωτικών στην επίθεση της Κυριακής εναντίον βάσης υποστήριξης στη βόρεια Ιορδανία, στα σύνορα με τη Συρία, περίπου δέκα χιλιόμετρα από το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

