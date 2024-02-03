Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν χθες Παρασκευή να πραγματοποιούν πλήγματα εν είδει αντιποίνων στη Συρία και στο Ιράκ, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι, μετά τη φονική επίθεση στην Ιορδανία κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν σχεδόν άλλοι 40, και την οποία η Ουάσινγκτον απέδωσε σε ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Τα πλήγματα του αμερικανικού στρατού την Παρασκευή στη Συρία, όπως μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και Fox News, πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την επίσημη τελετή υποδοχής στο αμερικανικό έδαφος υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, των σορών των τριών στρατιωτών, που σκοτώθηκαν την Κυριακή κοντά στα συριακά σύνορα.

H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι στρατιωτικά υπεύθυνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ «πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον της Δύναμης Quds του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και των συνεργαζόμενων με αυτήν παραστρατιωτικών ομάδων».

Όπως αναφέρει, «οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 85 στόχους, με πολυάριθμα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που πέταξαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποίησαν περισσότερα από 125 πυρομαχικά ακριβείας».

Ακόμη, αναφέρει ότι «οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν περιλάμβαναν κέντρα επιχειρήσεων διοίκησης και ελέγχου, κέντρα πληροφοριών, αποθήκες ρουκετών και πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιασμού πυρομαχικών των ομάδων πολιτοφυλακής και των χορηγών τους IRGC που διευκόλυναν τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων των ΗΠΑ και του Συνασπισμού».

Πηγή: skai.gr

