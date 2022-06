Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Σταματήστε να εξοπλίζετε τα νησιά! Θα το μετανιώσετε!

Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Εφές 2022, καλώντας τη χώρα μας να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά και σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Με την ευκαιρία αυτή για άλλη μια φορά καλώ την Ελλάδα να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, να λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Αυτός ο λαός είναι αποφασιστικός, κι όταν αυτός ο λαός πει κάτι, ακολουθεί αυτά που λέει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

President @RTErdogan:



“We call on Greece to stop arming the islands with non-military status and to act in accordance with international agreements.”