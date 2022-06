Χάκαραν ραδιοφωνικό σταθμό Ρώσου ολιγάρχη και «αγαπημένου» φίλου του Πούτιν

Ο ραδιοφωνικός σταθμός ανήκει στον 68χρονο Ρώσο επιχειρηματία Άλισερ Ουσμάνοφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση τον συμπεριέλαβε στη λίστα των κυρώσεων

Ένας ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος ανήκει σε έναν από τους «αγαπημένους ολιγάρχες« του Βλαντιμίρ Πούτιν, αναγκάστηκε να διακόψει το πρόγραμμά του, καθώς χάκερ «τρύπωσε» στο πρόγραμμά του κι άρχισε να παίζει ουκρανικούς ύμνους και αντιπολεμικά τραγούδια!

Ο «Kommersant FM», σύμφωνα με τη Daily Mail, μετέδιδε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων πριν διακοπεί ξαφνικά από τον ουκρανικό πατριωτικό ύμνο «Oh the red viburnum in the meadow».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός ανήκει στον 68χρονο Ρώσο επιχειρηματία και ολιγάρχη Άλισερ Ουσμάνοφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον δισεκατομμυριούχο Άλισερ Ουσμάνοφ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιβάλλοντάς του ταξιδιωτική απαγόρευση σε όλη την Ε.Ε. και δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν παρόμοιες κυρώσεις.

Ο Ουσμάνοφ φέρεται να έχει «ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν» και είναι ένας από τους «αγαπημένους του ολιγάρχες».

Ο Άλισερ Ουσμάνοφ γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1953 στο Ουζμπεκιστάν σε μία επαρχιακή πόλη, ωστόσο πέρασε την παιδική του ηλικία στην Τασκένδη. Στόχος του ήταν να γίνει διπλωμάτης και γι’ αυτό τον λόγο μετακόμισε στη Μόσχα. Μπήκε στο Κρατικό Ινστιτούτο Δημοσιών Σχέσεων της Μόσχας και αποφοίτησε το 1976 με πτυχίο πάνω στο διεθνές δίκαιο. Σίγουρα οι σπουδές του τον βοήθησαν, όμως, όπως αποδείχτηκε, η πορεία του ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη που είχε σχεδιάσει.

Ο ίδιος ήταν μέτοχος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Άρσεναλ από το 2017 έως το 2018, ενώ θεωρείται ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία και μεταξύ των 100 πλουσιότερων ατόμων στον κόσμο, με εκτιμώμενη καθαρή αξία 19,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο αρχισυντάκτης του «Kommersant FM», Alexey Vorobyov, δήλωσε σχετικά με τη διακοπή του ραδιοφωνικού σταθμού: «Πραγματικά, μας χάκαραν. Οι τεχνικοί μας προσπαθούν να ανακαλύψουν την προέλευση της συγκεκριμένης επίθεσης και ο σταθμός να λειτουργήσει και πάλι σωστά».

Στις αρχές Μαΐου, η ρωσική τηλεόραση αντιμετώπισε, επίσης, το ίδιο πρόβλημα, όταν στην οθόνη εμφανίστηκε το μήνυμα: «Το αίμα χιλιάδων Ουκρανών και εκατοντάδων παιδιών είναι στα χέρια σας».

Και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, Ουκρανοί χάκερς φάνηκε να εισβάλλουν στον ιστότοπο ενός ρωσικού υπουργείου, στέλνοντας τους χρήστες σε μια σελίδα που έγραφε: «Δόξα στην Ουκρανία».



