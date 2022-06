Τουρκία – στρατιωτική άσκηση Εφές 2022: Προκλητικό σόου με απόβαση σε νησί, και απειλές Ερντογάν - Βίντεο

Προκλητικά βίντεο που παραπέμπουν σε επιτυχή απόβαση σε νησί στη σκιά της ρητορικής της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στον πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης Εφές 2022.



«Πεζικό, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού άρχισαν να κινούνται στη στεριά (…) και προχώρησαν χτυπώντας εχθρικούς στόχους (…) Καταδρομείς του Πολεμικού μας Ναυτικού κατέστρεψαν το ραντάρ επιτήρησης στην παραλία με πολυβόλα και εκτοξευτή ρουκετών (…) «Πυροβολικό/οβιδοβόλα και οχήματα διοίκησης και ελέγχου μεταφέρθηκαν επιτυχώς στο πεδίο της μάχης» είναι μερικές από τις πολεμοχαρείς αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.



Ευθείες απειλές Ερντογάν



Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης, καλώντας τη χώρα μας να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά και σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής το ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.



«Με την ευκαιρία αυτή για άλλη μια φορά καλώ την Ελλάδα να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, να λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Αυτός ο λαός είναι αποφασιστικός, κι όταν αυτός ο λαός πει κάτι, ακολουθεί αυτά που λέει», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Όπως είπε, στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχίσουμε τις έρευνες και τις γεωτρήσεις μας για τους υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με τις εφαρμογές του ΟΗΕ και τo διεθνές εθιμικό δίκαιο. «Στις ζώνες δικαιοδοσίας μας δεν θα επιτρέψουμε και δεν επιτρέψαμε να γίνει οποιοδήποτε σχέδιο ή ενέργειες», υποστήριξε.

Απάντηση της Αθήνας στον τουρκικό αναθεωρητισμό μέσα από 16 χάρτες

Με 16 χάρτες το υπουργείο Εξωτερικών απεικονίζει, με παραστατικό και αδιάψευστο τρόπο, τις τουρκικές παράνομες, μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις, στην προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης από το ευρύτερο κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Οι χάρτες ξεκινούν από το status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947).

