Ο επικεφαλής της CIA μεταβαίνει στο Κάιρο για τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο επικεφαλής της CIA θα μεταβεί στο Κάιρο αυτό το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με θέμα την εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, έδαφος που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από το Ισραήλ εδώ και σχεδόν έξι μήνες, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ουάσινγκτον ανακοινώνει αυτή τη νέα της προσπάθεια μετά την πίεση που άσκησε χθες, Πέμπτη, στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει "χωρίς καθυστέρηση" μια συμφωνία για εκεχειρία, με φόντο την πίεση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Ο διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών Μπιλ Μπερνς θα συναντήσει τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, καθώς και αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, γράφει η εφημερίδα New York Times.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοτο Axios, πρόκειται για τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Κάμελ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Ντόχα και στο Κάιρο παραμένουν στάσιμες.

Η Λωρίδα της Γάζας είναι το πεδίο ενός καταστροφικού πολέμου τους τελευταίους σχεδόν έξι μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 33.091 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί.

Η επίθεση της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο 1.170 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και μεταφέρθηκαν υπό ομηρεία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 130 παραμένουν εκεί, μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 34 είναι νεκροί.

Το Ισραήλ τελεί υπό αυξανόμενη διεθνή πίεση λόγω της καταστροφής που μαίνεται στον παλαιστινιακό θύλακα και των ολέθριων συνεπειών που υφίστανται τα 2,4 εκατομμύρια των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι απειλούνται από μαζικό λιμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.