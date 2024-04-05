Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τους θανάτους και των 196 εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ επισήμανε πως ελπίζει ότι το Ισραήλ σύντομα και αποτελεσματικά θα δώσει ώθηση στην πρόσβαση βοήθειας.

Η οργή της διεθνούς κοινότητας για την ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων κλιμακώθηκε αφότου τρεις ισραηλινές επιδρομές τη Δευτέρα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 άνθρωποι που εργάζονταν στη φιλανθρωπική οργάνωση διανομής τροφίμων World Central Kitchen.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως η έρευνά του σχετικά με τα πλήγματα στην αυτοκινητοπομπή με την ανθρωπιστική βοήθεια εντόπισε σοβαρά σφάλματα και παραβιάσεις στη διαδικασία.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνώρισε λάθη», επισήμανε ο Γκουτέρες. «Όμως, το βασικό πρόβλημα δεν είναι ποιος διέπραξε τα λάθη, είναι η στρατιωτική στρατηγική και οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν που επέτρεψαν τα λάθη να πολλαπλασιάζονται ξανά και ξανά».

«Το να διορθωθούν αυτές οι αποτυχίες απαιτεί ανεξάρτητες έρευνες και ουσιαστικές και μετρήσιμες αλλαγές στο πεδίο», τόνισε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα πρέπει να διεξάγει τις έρευνες. «Εκατόν ενενήντα έξι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί και θέλουμε να μάθουμε γιατί ο καθένας εξ αυτών σκοτώθηκε».

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σήμερα για να συζητήσει τον επικείμενο λιμό στη Γάζα και τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής.

«Εάν συναντιόμασταν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, και οι 15 εξ ημών θα παραλείπαμε γεύματα», δήλωσε ο πρεσβευτής της Σλοβενίας στα Ηνωμένα Έθνη Σάμιουελ Ζμπόγκαρ. «Οι 10 εξ ημών θα περνούσαμε ολόκληρες ημέρες και νύχτες χωρίς να τρώμε. Οι μισοί εξ ημών θα χρειαζόμασταν απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια».

Η πρέσβειρα της Βρετανίας στα Ηνωμένα Έθνη Μπάρμπαρα Γούντγουορντ δήλωσε πως οι εργαζόμενοι στις οργανώσεις αρωγής δεν θα πρέπει ποτέ να στοχοθετούνται, προσθέτοντας: «Το Ισραήλ πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να τους προστατεύσει και να εγγυηθεί την ασφάλειά τους, προκειμένου να μπορέσουν να διανείμουν σωτήρια για τη ζωή ανθρωπιστική βοήθεια».

Το Ισραήλ ενέκρινε το εκ νέου άνοιγμα του σταθμού του Ερέζ στη βόρεια Γάζα και την προσωρινή χρήση του λιμανιού του Ασντόντ στο νότιο Ισραήλ, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε να γίνουν βήματα με στόχο να μετριαστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

«Όταν οι είσοδοι για τη βοήθεια έχουν κλείσει, οι πόρτες του λιμού έχουν ανοίξει. Πάνω από το 50% του πληθυσμού, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, βρίσκεται αντιμέτωπο με την καταστροφική πείνα. Τα παιδιά σήμερα στη Γάζα πεθαίνουν από έλλειψη τροφίμων και νερού», είπε ο Γκουτέρες σε δημοσιογράφους.

«Αυτό είναι ακατανόητο και μπορεί πλήρως να αποφευχθεί», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

