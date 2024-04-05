Την Δευτέρα, 8 Απριλίου, ολική έκλειψη Ηλίου θα συμβεί στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα τόξο πλάτους 185 χιλιομέτρων, από το Μεξικό μέχρι και τον Καναδά.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει από το Μεξικό και θα εκτείνεται σε όλο το Τέξας, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Μιζούρι, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, το Οχάιο, τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, το Βερμόντ, το Νιου Χάμσαϊρ και το Μέιν πριν το φαινόμενο φτάσει στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ακόμα και περιοχές που δεν θα βρεθούν το «μονοπάτι» της ολικής έκλειψης, και πάλι θα δουν ένα μεγάλο μέρος του εντυπωσιακού αυτού φαινομένου, που έχει φέρει ενθουσιασμό και πυρετό προετοιμασιών.

Γιατί θεωρείται τόσο ξεχωριστή

Η τελευταία φορά που έγινε στις ΗΠΑ ολική έκλειψη ηλίου ήταν το 2017, πριν δηλαδή από 7 χρόνια. Η επόμενη θα συμβεί στη Βόρεια Αμερική σε 20 χρόνια, το 2044.

Σύμφωνα με το Time, από το 1900 μόνο 12 εκλείψεις ηλίου έγιναν ορατές στις ΗΠΑ, οι περισσότερες «φευγαλέα».

Κατά μέσο όρο, η πιθανότητα να δει κάποιος μία ολική έκλειψη ηλίου εκεί που ζει είναι μία κάθε 375 χρόνια!

Επίσης, για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα, η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο μονοπάτι της ολικής έκλειψης – γεγονός που σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το φαινόμενο για πρώτη φορά στη ζωή τους – ίσως και τελευταία.

Ενα ακόμα στοιχείο που κάνει αυτή την έκλειψη τόσο ξεχωριστή είναι η μεγάλη διάρκεια τής, σε σχέση με τα λίγα λεπτά που διήρκεσε η προηγούμενη.

Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα λάβει χώρα από τις 14.00 έως τις 17.00 τοπική ώρα - θα διαρκέσει δλδ 3 ολόκληρες ώρες, ίσως και παραπάνω στις περιοχές που θα βρεθούν στο μονοπάτι του απόλυτου... σκότους.

Ένα ακόμα στοιχείο – εντυπωσιακό κυρίως για τους αστρονόμους και μελετητές του σύμπαντος, σημαντικό ωστόσο – είναι ότι η ολική έκλειψη ηλίου της 8ης Απριλίου θα συμβεί όταν ο ήλιος θα βρίσκεται κοντά στην κορυφή του κύκλου δραστηριότητάς του.

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έκλειψη του 2017, όταν η δραστηριότητα του ήλιου πλησίαζε στο ελάχιστο.

Ολα τα δελτία ειδήσεων, οι ενημερωτικές εκπομπές και τα talk shows στην αμερικανική τηλεόραση έχουν εδώ και ημέρες συνεχή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις - με έκτακτα δελτία καιρού για πιθανές μετεωρολογικές συνθήκες που μπορεί να εμποδίσουν το θέαμα.

Επίσης, θα καλύψουν ζωντανά το φαινόμενο, με ρεπόρτερς σε κάθε πολιτεία.

