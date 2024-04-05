Η Χαμάς απέρριψε την τελευταία αντιπρόταση του Ισραήλ που είχε κατατεθεί στις αρχές της εβδομάδας, υποστηρίζει αξιωματούχος γνώστης των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών.

«Αρνήθηκαν και ισχυρίστηκαν ότι δεν περιλαμβάνει καμία απάντηση στα αιτήματά τους», είπε ο διπλωμάτης. Η Χαμάς πιστεύει ότι «αυτή η ισραηλινή πρόταση δεν περιλαμβάνει τίποτα καινούργιο, επομένως δεν βλέπουν ανάγκη να αλλάξουν την πρότασή τους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα το Ισραήλ έστειλε πρόταση στη Χαμάς, στην οποία όπως είπε ο αξιωματούχος το Ισραήλ δεν αποδέχεται δύο βασικά αιτήματα της Χαμάς: να υπάρξει απεριόριστη επιστροφή των κατοίκων της Γάζας στο βορρά και απόσυρση των στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η θέση τους δεν έχει αλλάξει από τότε που υπέβαλαν αυτά τα δύο βασικά αιτήματα στους μεσολαβητές στις 14 Μαρτίου. Ο Χαμντάν είπε ότι ο τελευταίος γύρος συνομιλιών που διεξήχθη στην Αίγυπτο αυτή την εβδομάδα δεν έφερε «καμία πρόοδο».

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιμένει να επιθεωρούνται όσοι μετακινούνται βόρεια και να μην επανατοποθετηθεί ο Ισραηλινός Στρατός μακριά από την κεντρική Γάζα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, ο διευθυντής της Μοσάντ του Ισραήλ Ντέιβιντ Μπαρνέα και ο διευθυντής της Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ, θα συναντηθούν στην Αίγυπτο αυτό το Σαββατοκύριακο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

