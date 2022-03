Θετικός για μια ακόμα φορά φαίνεται να βρέθηκε ο Έλον Μασκ, αν και ο ίδιος προσπαθεί να το υποτιμήσει.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Ο Covid-19 είναι ο ιός του Θησέα. Πόσα γονίδια πρέπει να αλλάξουν πριν είναι πια Covid-19; Υποτίθεται ότι έχω πάλι κορωνοϊό (ουφ), αλλά χωρίς καθόλου συμπτώματα».

Covid-19 is the virus of Theseus.



How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?



I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.