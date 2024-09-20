Τα ματς της 5ης αγωνιστικής είναι στον bwinΣΠΟΡ FM!

Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και φέρνει το μεγάλο ματς Άρης - Ολυμπιακός. Ζήστε λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι και όλη τη δράση της 5ης αγωνιστικής στον bwinΣΠΟΡ FM!
Το Σάββατο (21/09) τα βλέμματα στρέφονται στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για τα τελευταία νέα και στις 20:00 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 με την αναμέτρηση Βόλος-ΠΑΟΚ και ολοκληρώνεται στις 20:30 με το παιχνίδι Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR.
Την Κυριακή (22/09) σειρά παίρνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, με τους «πράσινους» να υποδέχονται τον Πανσερραϊκό στις 18:00 και την Ένωση να δοκιμάζεται τρεις ώρες αργότερα από την Athens Kallithea στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Την αγωνιστική συμπληρώνουν τα ματς Λεβαδειακός-ΟΦΗ στις 16:30 και Ατρόμητος-Λαμία στις 20:30.
Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με σχόλια, αναλύσεις και φυσικά ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.
Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
