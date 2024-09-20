Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Tits for Trump: Μοντέλο δείχνει τα στήθη της σε συγκεντρώσεις για να κάνει δωρεές στον Τραμπ - Βίντεο

Η 26χρονη Άβα Λουίζ τους τελευταίους μήνες συγκεντρώνει χρήματα για τον Τραμπ μέσα από τον λογαριασμό της στο OnlyFans

Tits for Trump: Μοντέλο γδύνεται σε συγκεντρώσεις για να συγκεντρώνει δωρεές 

Πριν λίγες ημέρες, η 26χρονη Άβα Λουίζ – γνωστό μοντέλο του Only Fans - προκάλεσε αναστάτωση σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονγ Άιλαντ. 

Η 26χρονη σήκωσε τη μπλούζα της και αποκάλυψε τα στήθη της ενώ χοροπηδούσε ημίγυμνη στις εξέδρες, ελπίζοντας ότι θα την δει ο Τραμπ. 

Αστυνομικοί την απομάκρυναν μόλις έγινε αντιληπτό το… στριπτίζ της αλλά, σύμφωνα με τη New York Post δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της. 

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια, αφού αποχώρησε από την εκδήλωση,  έκανα δωρεά στο επιτελείο του Ρεπουμπλικανού υποψήφιο. 

Η ίδια υποστήριξε ότι τους τελευταίους μήνες συγκεντρώνει χρήματα για τον Τραμπ μέσα από τον λογαριασμό της στο OnlyFans, κάνοντας μια καμπάνια με τον γλαφυρό τίτλο "Tits for Trump".

«Ο Τραμπ ήταν επιχειρηματίας, εγώ είμαι επιχειρηματίας, τον καταλαβαίνω» δήλωσε το 26χρονο μοντέλο.

«Βγάζω 100.000 δολάρια τον μήνα και προσπαθώ να ανεβάσω το ποσό στα 500.000 με τις αναρτήσεις μου για τον Τραμπ ώστε να τα δώσω στον Ντόναλντ» υποστήριξε η νεαρή φαν του υποψήφιου προέδρου. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Εκλογές στις ΗΠΑ αμερικανικές εκλογές 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark