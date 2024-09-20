Πριν λίγες ημέρες, η 26χρονη Άβα Λουίζ – γνωστό μοντέλο του Only Fans - προκάλεσε αναστάτωση σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονγ Άιλαντ.

Η 26χρονη σήκωσε τη μπλούζα της και αποκάλυψε τα στήθη της ενώ χοροπηδούσε ημίγυμνη στις εξέδρες, ελπίζοντας ότι θα την δει ο Τραμπ.

NEW: The OF model who went viral for flashing the 'Portal' in New York City, flashes "for Trump" at his Long Island rally.



26-year-old Ava Louise says the stunt was a part of her "T*ts for Trump" fundraising effort.



"After I left, I donated money to Trump for all the hassle I… pic.twitter.com/uznE4IRtRg — Collin Rugg (@CollinRugg) September 19, 2024

Αστυνομικοί την απομάκρυναν μόλις έγινε αντιληπτό το… στριπτίζ της αλλά, σύμφωνα με τη New York Post δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια, αφού αποχώρησε από την εκδήλωση, έκανα δωρεά στο επιτελείο του Ρεπουμπλικανού υποψήφιο.

Η ίδια υποστήριξε ότι τους τελευταίους μήνες συγκεντρώνει χρήματα για τον Τραμπ μέσα από τον λογαριασμό της στο OnlyFans, κάνοντας μια καμπάνια με τον γλαφυρό τίτλο "Tits for Trump".

«Ο Τραμπ ήταν επιχειρηματίας, εγώ είμαι επιχειρηματίας, τον καταλαβαίνω» δήλωσε το 26χρονο μοντέλο.

«Βγάζω 100.000 δολάρια τον μήνα και προσπαθώ να ανεβάσω το ποσό στα 500.000 με τις αναρτήσεις μου για τον Τραμπ ώστε να τα δώσω στον Ντόναλντ» υποστήριξε η νεαρή φαν του υποψήφιου προέδρου.



Πηγή: skai.gr

